Игральные карты: какие продукты предлагают банки для геймеров Несколько российских банков выпускают карты с программами лояльности для геймеров. РБК разобрался, стоит ли заводить отдельную карту ради бонусов в онлайн-магазине Steam и популярной игре World of Tanks ЕС против США: в чей рынок лучше инвестировать в 2017 году В 2017 году европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 может в два раза обогнать по доходности американский S&P 500, прогнозирует Goldman Sachs. Стоит ли верить этому прогнозу и в какие европейские активы вкладывать?