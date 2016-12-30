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Макроэкономическая статистика
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|Страна
|30.12.16 11:00
|Денежная база
|23.12.16
|8875.5
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|30.12.16 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|30.12.16
|649.2
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|30.12.16 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|30.12.16
|-1116.8
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|30.12.16 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|30.12.16
|2191.8
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|29.12.16 12:00
|Объем международных резервов
|23.12.16
|379.1
|млрд долл
|Банк России
|Россия
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|29.12.16
|10.44
|%
|Банк России
|Россия
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|29.12.16
|10.49
|%
|Банк России
|Россия
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|29.12.16
|10.5
|%
|Банк России
|Россия
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|29.12.16
|10.37
|%
|Банк России
|Россия
|29.12.16 15:30
|Повторные обращения безработных
|17.12.16
|2102
|тыс.
|Министерство труда США
|США
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|30.12.16 11:00
|Денежная база
|23.12.16
|8875.5
|млрд руб
|Банк России
|30.12.16 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|30.12.16
|649.2
|млрд руб
|Банк России
|30.12.16 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|30.12.16
|2191.8
|млрд руб
|Банк России
|30.12.16 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|30.12.16
|-1116.8
|млрд руб
|Банк России
|29.12.16 12:00
|Объем международных резервов
|23.12.16
|379.1
|млрд долл
|Банк России
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|29.12.16
|10.37
|%
|Банк России
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|29.12.16
|10.44
|%
|Банк России
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|29.12.16
|10.49
|%
|Банк России
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|29.12.16
|10.5
|%
|Банк России
|19.12.16 18:00
|Внешнеторговый оборот России
|Октябрь 16
|43.2
|млрд долл
|Росстат
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|29.12.16 15:30
|Первоначальные обращения безработных
|24.12.16
|265
|тыс.
|Министерство труда США
|29.12.16 15:30
|Повторные обращения безработных
|17.12.16
|2102
|тыс.
|Министерство труда США
|27.12.16 17:00
|Индекс потребительского доверия
|Декабрь 16
|113.7
|пункты
|Conference Board
|23.12.16 15:30
|Персональное потребление
|III квартал 16
|11569
|млрд долл
|Министерство торговли США
|22.12.16 15:30
|ВВП США
|IIII квартал 16
|16727
|млрд долл
|Министерство торговли США
|22.12.16 15:30
|Персональные доходы
|Ноябрь 16
|16233.8
|млрд долл
|Министерство торговли США
|22.12.16 15:30
|Персональные расходы
|Ноябрь 16
|12970.39
|млрд долл
|Министерство торговли США
|22.12.16 15:30
|Дефлятор ВВП
|III квартал 16
|111.6
|%
|Министерство торговли США
|21.12.16 17:00
|Медианная цена продаж жилых домов на вторичном рынке
|Ноябрь 16
|234.9
|тыс. долл
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|21.12.16 17:00
|Количество проданных домов на вторичном рынке жилья
|Ноябрь 16
|5.61
|млн
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|20.12.16 11:00
|Сальдо текущего платежного баланса Еврозоны
|Октябрь 16
|42.143
|млрд евро
|Eurostat
|20.12.16 11:00
|Сальдо текущего платежного баланса ЕЦБ
|Октябрь 16
|28.424
|млрд евро
|Eurostat
|16.12.16 12:00
|Объем экспорта
|Октябрь 16
|172.51
|млрд евро
|Eurostat
|16.12.16 12:00
|Торговый баланс
|Октябрь 16
|20.09
|млрд евро
|Eurostat
|16.12.16 12:00
|Индекс потребительских цен
|Ноябрь 16
|100.7
|%
|Eurostat
|16.12.16 12:00
|Объем импорта
|Октябрь 16
|152.42
|млрд евро
|Eurostat
|15.12.16 11:00
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|53.1
|пункты
|Eurostat
|15.12.16 11:00
|Производственный индекс PMI
|Декабрь 16
|54.9
|пункты
|Eurostat
|15.12.16 11:00
|Составной индекс менеджеров по снабжению
|Декабрь 16
|53.9
|пункты
|Eurostat
|14.12.16 12:00
|Объем промышленного производства
|Октябрь 16
|104.8
|%
|Eurostat
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|15.12.16 14:00
|Ставка Банка Англии
|15.12.16
|0.25
|%
|Bank of England
|15.12.16 11:30
|Объем розничных продаж
|Ноябрь 16
|117.7
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|14.12.16 11:30
|Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок
|Ноябрь 16
|2.3
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|14.12.16 11:30
|Число обращений за пособиями по безработице
|Ноябрь 16
|809
|тыс.
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|14.12.16 11:30
|Уровень безработицы ILO (3 мес.)
|Октябрь 16
|4.8
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|13.12.16 12:30
|Индекс отпускных цен производителей PPI
|Ноябрь 16
|108.3
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|13.12.16 11:30
|Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию
|Ноябрь 16
|102.1
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|13.12.16 11:30
|Индекс розничных цен
|Ноябрь 16
|265.5
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|13.12.16 11:30
|Индекс потребительских цен
|Ноябрь 16
|101.4
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|09.12.16 11:30
|Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС
|Октябрь 16
|-0.793
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|22.12.16 09:00
|Индекс цен на импорт
|Ноябрь 16
|99.4
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|22.12.16 09:00
|Индекс цен на экспорт
|Ноябрь 16
|104.8
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|15.12.16 10:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|53.8
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|15.12.16 10:30
|Производственный индекс PMI
|Декабрь 16
|55.5
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|13.12.16 09:00
|Индекс оптовых цен
|Ноябрь 16
|104.7
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|13.12.16 09:00
|Индекс потребительских цен
|Ноябрь 16
|108
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|13.12.16 12:00
|Индекс института ZEW (текущая ситуация)
|Декабрь 16
|63.5
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|13.12.16 12:00
|Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере)
|Декабрь 16
|13.8
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|09.12.16 10:00
|Объем импорта (с учетом сезонной поправки)
|Октябрь 16
|80.06
|млрд евро
|Федеральное статистическое бюро Германии
|09.12.16 10:00
|Сальдо текущего платежного баланса
|Октябрь 16
|18.4
|млрд евро
|Федеральное статистическое бюро Германии
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|28.12.16 07:30
|Объем промышленного производства
|Ноябрь 16
|99.9
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|27.12.16 02:50
|Индекс потребительских цен
|Ноябрь 16
|100.4
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:50
|Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты
|Ноябрь 16
|99.8
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 04:30
|Абсолютное число безработных
|Ноябрь 16
|1.97
|млн
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:30
|Индекс потребительских цен в Токио
|Декабрь 16
|99.8
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:50
|Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания
|Декабрь 16
|99.5
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:50
|Уровень безработицы
|Ноябрь 16
|3.1
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|26.12.16 09:00
|Индекс текущих экономических индикаторов
|Октябрь 16
|113.5
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|26.12.16 08:00
|Индекс опережающих экономических индикаторов
|Октябрь 16
|100.8
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|20.12.16 08:00
|Ставка Банка Японии
|20.12.16
|-0.1
|%
|Центральный Банк Японии