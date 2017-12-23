Куда дешевле всего слетать на февральские праздники Цены на авиабилеты за рубеж на февральские праздники снизились по сравнению с прошлым годом в среднем на 30%. Куда дешевле всего слетать в середине февраля? Боязнь Трампа: стоит ли покупать золото в 2017 году Аналитики Thomson Reuters прогнозирует рост цен на золото в этом году до $1259 за унцию. Это примерно на 6% больше, чем сейчас. Однако последние три дня котировки снижаются. Стоит ли покупать золото в надежде на отскок?