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Макроэкономическая статистика
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|Страна
|23.12.17 17:00
|Продажи новых домов
|Ноябрь 16
|592
|тыс.
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|США
|09.01.17 12:00
|Уровень безработицы
|Ноябрь 06
|9.8
|%
|Eurostat
|Еврозона
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
|Декабрь 16
|156
|тыс.
|Министерство труда США
|США
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, производителей
|Декабрь 16
|0.1
|пункты
|Eurostat
|Еврозона
|06.01.17 15:30
|Торговый баланс
|Ноябрь 16
|-45.24
|млрд долл
|Министерство торговли США
|США
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в частном секторе
|Декабрь 16
|144
|тыс.
|Министерство труда США
|США
|06.01.17 15:30
|Объем экспорта
|Ноябрь 16
|185.833
|млрд долл
|Министерство торговли США
|США
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, экономика
|Декабрь 16
|107.8
|пункты
|Eurostat
|Еврозона
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в промышленном секторе
|Декабрь 16
|17
|тыс.
|Министерство труда США
|США
|06.01.17 12:00
|Индикатор уверенности в деловой среде
|Декабрь 16
|0.8
|пункты
|Eurostat
|Еврозона
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|30.12.16 11:00
|Денежная база
|23.12.16
|8875.5
|млрд руб
|Банк России
|30.12.16 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|30.12.16
|649.2
|млрд руб
|Банк России
|30.12.16 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|30.12.16
|2191.8
|млрд руб
|Банк России
|30.12.16 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|30.12.16
|-1116.8
|млрд руб
|Банк России
|29.12.16 12:00
|Объем международных резервов
|23.12.16
|379.1
|млрд долл
|Банк России
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|29.12.16
|10.37
|%
|Банк России
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|29.12.16
|10.44
|%
|Банк России
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|29.12.16
|10.49
|%
|Банк России
|29.12.16 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|29.12.16
|10.5
|%
|Банк России
|19.12.16 18:00
|Внешнеторговый оборот России
|Октябрь 16
|43.2
|млрд долл
|Росстат
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|23.12.17 17:00
|Продажи новых домов
|Ноябрь 16
|592
|тыс.
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
|Декабрь 16
|156
|тыс.
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в частном секторе
|Декабрь 16
|144
|тыс.
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Объем экспорта
|Ноябрь 16
|185.833
|млрд долл
|Министерство торговли США
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в промышленном секторе
|Декабрь 16
|17
|тыс.
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Торговый баланс
|Ноябрь 16
|-45.24
|млрд долл
|Министерство торговли США
|06.01.17 15:30
|Объем импорта
|Ноябрь 16
|231.07
|млрд долл
|Министерство торговли США
|06.01.17 15:30
|Уровень безработицы
|Декабрь 16
|4.7
|%
|Министерство труда США
|05.01.17 15:30
|Повторные обращения безработных
|24.12.16
|2112
|тыс.
|Министерство труда США
|05.01.17 01:00
|Объем продаж автомобилей (всего)
|Декабрь 16
|18.43
|млн
|--
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|09.01.17 12:00
|Уровень безработицы
|Ноябрь 06
|9.8
|%
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, производителей
|Декабрь 16
|0.1
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, экономика
|Декабрь 16
|107.8
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, сфера услуг
|Декабрь 16
|12.9
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, потребителей
|Декабрь 16
|-5.1
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индикатор уверенности в деловой среде
|Декабрь 16
|0.8
|пункты
|Eurostat
|05.01.17 12:00
|Индекс цен производителей
|Ноябрь 16
|103
|%
|Eurostat
|04.01.17 11:00
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|53.7
|пункты
|Eurostat
|04.01.17 11:00
|Составной индекс менеджеров по снабжению
|Декабрь 16
|54.4
|пункты
|Eurostat
|02.01.17 11:00
|Производственный индекс PMI
|Декабрь 16
|54.9
|пункты
|Eurostat
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|05.01.17 11:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|56.2
|пункты
|Markit Economics
|15.12.16 14:00
|Ставка Банка Англии
|15.12.16
|0.25
|%
|Bank of England
|15.12.16 11:30
|Объем розничных продаж
|Ноябрь 16
|117.7
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|14.12.16 11:30
|Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок
|Ноябрь 16
|2.3
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|14.12.16 11:30
|Уровень безработицы ILO (3 мес.)
|Октябрь 16
|4.8
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|14.12.16 11:30
|Число обращений за пособиями по безработице
|Ноябрь 16
|809
|тыс.
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|13.12.16 12:30
|Индекс отпускных цен производителей PPI
|Ноябрь 16
|108.3
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|13.12.16 11:30
|Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию
|Ноябрь 16
|102.1
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|13.12.16 11:30
|Индекс потребительских цен
|Ноябрь 16
|101.4
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|13.12.16 11:30
|Индекс розничных цен
|Ноябрь 16
|265.5
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|04.01.17 10:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|54.3
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|03.01.17 10:55
|Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний)
|Декабрь 16
|6
|%
|Федеральное агентство по труду Германии
|03.01.17 10:55
|Уровень безработицы ILO
|Ноябрь 16
|4.1
|%
|Международная Организация Труда (ILO)
|02.01.17 10:30
|Производственный индекс PMI
|Декабрь 16
|55.6
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|22.12.16 09:00
|Индекс цен на импорт
|Ноябрь 16
|99.4
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|22.12.16 09:00
|Индекс цен на экспорт
|Ноябрь 16
|104.8
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|13.12.16 09:00
|Индекс оптовых цен
|Ноябрь 16
|104.7
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|13.12.16 12:00
|Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере)
|Декабрь 16
|13.8
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|13.12.16 12:00
|Индекс института ZEW (текущая ситуация)
|Декабрь 16
|63.5
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|09.12.16 10:00
|Объем импорта (с учетом сезонной поправки)
|Октябрь 16
|80.06
|млрд евро
|Федеральное статистическое бюро Германии
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|28.12.16 07:30
|Объем промышленного производства
|Ноябрь 16
|99.9
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|27.12.16 02:50
|Индекс потребительских цен
|Ноябрь 16
|100.4
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:50
|Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты
|Ноябрь 16
|99.8
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 04:30
|Абсолютное число безработных
|Ноябрь 16
|1.97
|млн
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:30
|Индекс потребительских цен в Токио
|Декабрь 16
|99.8
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:50
|Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания
|Декабрь 16
|99.5
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:50
|Уровень безработицы
|Ноябрь 16
|3.1
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|26.12.16 09:00
|Индекс текущих экономических индикаторов
|Октябрь 16
|113.5
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|26.12.16 08:00
|Индекс опережающих экономических индикаторов
|Октябрь 16
|100.8
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|20.12.16 08:00
|Ставка Банка Японии
|20.12.16
|-0.1
|%
|Центральный Банк Японии