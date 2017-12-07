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Ключевые индикаторы
ММВБ 18:50 2231.68 0.64%
РТС 18:50 1167.53 0.29%
РТС-2 18:50 1434.01 -0.86%
DJIA 22:33 19896.85 0.16%
EUR/USD 21:44 1.07445 -0.49%
USD ЦБ РФ 02.02 60.3099 0.37%
EUR ЦБ РФ 02.02 65.0322 1.16%
USDEUR_BKT 22:33 62.1534 -0.23%
USDRUB_TOM 22:33 60.0575 -0.17%
EURRUB_TOM 22:33 64.715 -0.29%
EURUSD_TOM 22:29 1.0764 -0.25%
Нал. USD 22:32 60.2608 0.18%
Нал. EUR 22:32 64.85455 0.24%

Котировки
Газпром 18:49 149.65 -0.10%
Роснефть 18:49 401.50 0.22%
ЛУКОЙЛ 18:49 3375 0.15%
СургутНГ 18:45 32.30 -0.15%
НорНикель ГМК 18:45 9848 2.27%
Северсталь 18:49 974.80 2.61%
Сбербанк 18:49 173.90 0.99%
Банк ВТБ 18:45 0.06947 0.72%
РусГидро 18:49 1.0573 2.28%
Интер РАО 18:45 4.07 -0.09%
USDRUB_TOM 22:33 60.0575 -0.17%
EURRUB_TOM 22:33 64.715 -0.29%
USDEUR_BKT 22:33 62.1534 -0.23%
EUR/USD 21:44 1.07445 -0.49%
GBP/USD 21:44 1.26375 1.23%
USD/JPY 21:44 113.48 0.50%
USD/CHF 21:44 0.99455 0.50%
USD/CAD 21:44 1.30945 0.65%
AUD/USD 21:44 0.7561 -0.27%
EUR/GBP 21:44 0.8504 -0.88%
Brent Crude Oil ICE 22:24 56.74 2.09%
WTI Crude Oil NYMEX 19.10 51.60 2.60%
Золото FORTS 22:33 1213.50 0.67%
Серебро FORTS 22:33 17.64 0.74%
Платина FORTS 22:33 1005.10 0.41%
Алюминий LME 31.01 1820.50 0.75%
Медь LME 31.01 5921 1.09%
Никель LME 31.01 9890 4.16%
Пшеница CBOT 31.01 420.75 1.63%
Сахар №11 ICE US 01.02 20.81 1.76%
ОФЗ-26209 18:45 98.5401 0.24%
ОФЗ-46020 18:43 87.10 0.69%
ОФЗ 26207 18:39 101.1658 0.16%
ОФЗ 26206 18:50 99.39 -0.01%
Система-03 18.11 99.85 -0.13%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 18:45 97 -1.52%
ФСК ЕЭС-10 10:09 96 -1.04%
финансовый мир на ладони »

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AVAN
 
 654.00 30.80%
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 1.41 15.57%
PRFN
 
 6.23 12.25%
IGSTP
 
 593.00 11.89%
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 27.90 -14.68%
CHMK
 
 5590.00 -10.20%
LPSB
 
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 0.0794 -7.13%
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Данные на 18:50

Аналитика

Информация
Почему евро будет стоить 65 руб. к концу февраля

Почему евро будет стоить 65 руб. к концу февраля

В феврале курс евро к рублю может незначительно укрепиться, считают эксперты, опрошенные РБК. Больше всего на динамику валютной пары могут повлиять интервенции Минфина, заседание Банка России и риторика ФРС США
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Новости
1 февраля

Карта рынка
  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA

Макроэкономическая статистика

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник Страна
 
07.12.17 21:00 Потребительский кредит Октябрь 16 3725.42 млрд долл Федеральная резервная система США (ФРС) США
01.02.17 18:00 ВВП (г/г) 31.12.16 61097.5 млрд руб Росстат Россия
01.02.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 01.02.17 10.46 % Банк России Россия
01.02.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 01.02.17 10.36 % Банк России Россия
01.02.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 01.02.17 10.51 % Банк России Россия
01.02.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 01.02.17 1628.1 млрд руб Банк России Россия
01.02.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 01.02.17 -143.1 млрд руб Банк России Россия
01.02.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 01.02.17 935.4 млрд руб Банк России Россия
01.02.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 01.02.17 10.51 % Банк России Россия
31.01.17 07:30 Объем промышленного производства Декабрь 16 100.4 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии Япония

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
01.02.17 18:00 ВВП (г/г) 31.12.16 61097.5 млрд руб Росстат
01.02.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 01.02.17 10.36 % Банк России
01.02.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 01.02.17 10.46 % Банк России
01.02.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 01.02.17 10.51 % Банк России
01.02.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 01.02.17 -143.1 млрд руб Банк России
01.02.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 01.02.17 1628.1 млрд руб Банк России
01.02.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 01.02.17 935.4 млрд руб Банк России
01.02.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 01.02.17 10.51 % Банк России
27.01.17 11:00 Денежная база 20.01.17 8831.2 млрд руб Банк России
26.01.17 12:00 Объем международных резервов 20.01.17 385.9 млрд долл Банк России

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
07.12.17 21:00 Потребительский кредит Октябрь 16 3725.42 млрд долл Федеральная резервная система США (ФРС)
26.01.17 15:30 Первоначальные обращения безработных 21.01.17 259 тыс. Министерство труда США
26.01.17 15:30 Повторные обращения безработных 14.01.17 2100 тыс. Министерство труда США
24.01.17 17:00 Количество проданных домов на вторичном рынке жилья Декабрь 16 5.49 млн Национальная Ассоциация Риэлторов США
19.01.17 15:30 Объем строительства новых домов Декабрь 16 1226 тыс. единиц Министерство торговли США
19.01.17 15:30 Разрешения на строительство Декабрь 16 1210 тыс. единиц Министерство торговли США
19.01.17 19:00 Индекс ФРС Филадельфии по деловым настроениям Январь 17 23.6 пункты Федеральный Резервный банк Филадельфии
18.01.17 16:15 Задействованные производственные мощности Декабрь 16 75.5 % Федеральная резервная система США (ФРС)
18.01.17 16:15 Объем промышленного производства Декабрь 16 104.6 % Федеральная резервная система США (ФРС)
14.01.17 15:30 Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергию Декабрь 16 196.8 % Министерство труда США

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
31.01.17 12:00 Уровень безработицы Декабрь 16 9.6 % Eurostat
24.01.17 11:00 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.6 пункты Eurostat
24.01.17 11:00 Производственный индекс PMI Январь 17 55.1 пункты Eurostat
24.01.17 11:00 Составной индекс менеджеров по снабжению Январь 17 54.3 пункты Eurostat
19.01.17 14:45 Ставка ЕЦБ 19.01.17 0 % European Central Bank
18.01.17 12:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 101.2 % Eurostat
17.01.17 11:00 Индекс экономических ожиданий института ZEW Январь 17 23.2 пункты Eurostat
16.01.17 12:00 Объем экспорта Ноябрь 16 184.23 млрд евро Eurostat
16.01.17 12:00 Торговый баланс Ноябрь 16 25.9 млрд евро Eurostat
12.01.17 12:00 Объем промышленного производства Ноябрь 16 106.7 % Eurostat

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
18.01.17 11:30 Уровень безработицы ILO (3 мес.) Ноябрь 16 4.8 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Число обращений за пособиями по безработице Декабрь 16 787.8 тыс. Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок Декабрь 16 2.3 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 12:30 Индекс отпускных цен производителей PPI Декабрь 16 108.5 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию Декабрь 16 102.6 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Основной индекс отпускных цен производителей PPI с учетом сезонных колебаний Декабрь 16 108 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс закупочных цен производителей Декабрь 16 105.7 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс розничных цен Декабрь 16 267.1 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс потребительских цен Декабрь 16 101.9 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
11.01.17 11:30 Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС Ноябрь 16 -3.577 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
31.01.17 10:55 Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) Январь 17 5.9 % Федеральное агентство по труду Германии
31.01.17 10:55 Уровень безработицы ILO Декабрь 16 3.9 % Международная Организация Труда (ILO)
25.01.17 11:00 Индекс деловой активности Январь 17 109.8 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
25.01.17 11:00 Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода Январь 17 103.2 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
25.01.17 11:00 Индекс оценки бизнеса на текущий момент Январь 17 116.9 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
24.01.17 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.2 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
24.01.17 10:30 Производственный индекс PMI Январь 17 56.5 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
18.01.17 09:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 108.8 % Федеральное статистическое бюро Германии
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) Январь 17 16.6 пункты Центр экономических исследований ZEW
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (текущая ситуация) Январь 17 77.3 пункты Центр экономических исследований ZEW

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
31.01.17 07:30 Объем промышленного производства Декабрь 16 100.4 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
31.01.17 02:50 Уровень безработицы Декабрь 16 3.1 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
31.01.17 08:00 Ставка Банка Японии 31.01.17 -0.1 % Центральный Банк Японии
31.01.17 04:30 Абсолютное число безработных Декабрь 16 1.93 млн Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.01.17 02:50 Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты Декабрь 16 99.8 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.01.17 02:50 Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания Январь 17 99.1 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.01.17 02:50 Индекс потребительских цен Декабрь 16 100.1 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.01.17 02:30 Индекс потребительских цен в Токио Январь 17 99.5 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
17.01.17 07:30 Задействованные производственные мощности Ноябрь 16 101 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
16.01.17 02:50 Индекс оптовых цен на внутреннем рынке Декабрь 16 99.7 % Центральный Банк Японии

Основные показатели

Конференции Quote

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QuoteTerminal

Мои индикаторы
ММВБ 18:50 2231.68 0.64%
РТС 18:50 1167.53 0.29%
USD ЦБ РФ 02.02 60.3099 0.37%
EUR ЦБ РФ 02.02 65.0322 1.16%
EUR/USD 21:39 1.0749 -0.44%
Brent Crude Oil ICE 22:19 56.61 1.85%

Прогнозы цен
  цель, $ % реком.
Газпром 2.62 5.22 Держать
ЛУКОЙЛ 61.83 10.08 Накапливать
Норильский никель ГМК 175.54 7.10 Накапливать
Ростелеком 1.42 1.43 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 62.5311 2.3711
EUR/RUB 64.2730 -0.6320
EUR/USD 1.0362 -0.0435
GBP/USD 1.2064 -0.0420
USD/JPY 115.0433 2.1333

* Консенсус-прогноз на 30.06.17

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 52.81 57.47
Нефть Brent 55.58 58.17
Золото 1208.60 1222.79
Медь 5930.00 5341.89
Пшеница 420.75 486.73

* Среднегодовой прогноз на 2017 год

Инфляция
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
CPI 10.01.17 5.4 %
PPI 25.01.17 7.4 %

ВВП
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
ВВП 13.12.16 -0.4 %