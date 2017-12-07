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Макроэкономическая статистика
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|Страна
|07.12.17 21:00
|Потребительский кредит
|Октябрь 16
|3725.42
|млрд долл
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|США
|01.02.17 18:00
|ВВП (г/г)
|31.12.16
|61097.5
|млрд руб
|Росстат
|Россия
|01.02.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|01.02.17
|10.46
|%
|Банк России
|Россия
|01.02.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|01.02.17
|10.36
|%
|Банк России
|Россия
|01.02.17 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|01.02.17
|10.51
|%
|Банк России
|Россия
|01.02.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|01.02.17
|1628.1
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|01.02.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|01.02.17
|-143.1
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|01.02.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|01.02.17
|935.4
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|01.02.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|01.02.17
|10.51
|%
|Банк России
|Россия
|31.01.17 07:30
|Объем промышленного производства
|Декабрь 16
|100.4
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|Япония
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|01.02.17 18:00
|ВВП (г/г)
|31.12.16
|61097.5
|млрд руб
|Росстат
|01.02.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|01.02.17
|10.36
|%
|Банк России
|01.02.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|01.02.17
|10.46
|%
|Банк России
|01.02.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|01.02.17
|10.51
|%
|Банк России
|01.02.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|01.02.17
|-143.1
|млрд руб
|Банк России
|01.02.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|01.02.17
|1628.1
|млрд руб
|Банк России
|01.02.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|01.02.17
|935.4
|млрд руб
|Банк России
|01.02.17 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|01.02.17
|10.51
|%
|Банк России
|27.01.17 11:00
|Денежная база
|20.01.17
|8831.2
|млрд руб
|Банк России
|26.01.17 12:00
|Объем международных резервов
|20.01.17
|385.9
|млрд долл
|Банк России
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|07.12.17 21:00
|Потребительский кредит
|Октябрь 16
|3725.42
|млрд долл
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|26.01.17 15:30
|Первоначальные обращения безработных
|21.01.17
|259
|тыс.
|Министерство труда США
|26.01.17 15:30
|Повторные обращения безработных
|14.01.17
|2100
|тыс.
|Министерство труда США
|24.01.17 17:00
|Количество проданных домов на вторичном рынке жилья
|Декабрь 16
|5.49
|млн
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|19.01.17 15:30
|Объем строительства новых домов
|Декабрь 16
|1226
|тыс. единиц
|Министерство торговли США
|19.01.17 15:30
|Разрешения на строительство
|Декабрь 16
|1210
|тыс. единиц
|Министерство торговли США
|19.01.17 19:00
|Индекс ФРС Филадельфии по деловым настроениям
|Январь 17
|23.6
|пункты
|Федеральный Резервный банк Филадельфии
|18.01.17 16:15
|Задействованные производственные мощности
|Декабрь 16
|75.5
|%
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|18.01.17 16:15
|Объем промышленного производства
|Декабрь 16
|104.6
|%
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|14.01.17 15:30
|Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергию
|Декабрь 16
|196.8
|%
|Министерство труда США
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|31.01.17 12:00
|Уровень безработицы
|Декабрь 16
|9.6
|%
|Eurostat
|24.01.17 11:00
|Индекс PMI для сферы услуг
|Январь 17
|53.6
|пункты
|Eurostat
|24.01.17 11:00
|Производственный индекс PMI
|Январь 17
|55.1
|пункты
|Eurostat
|24.01.17 11:00
|Составной индекс менеджеров по снабжению
|Январь 17
|54.3
|пункты
|Eurostat
|19.01.17 14:45
|Ставка ЕЦБ
|19.01.17
|0
|%
|European Central Bank
|18.01.17 12:00
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|101.2
|%
|Eurostat
|17.01.17 11:00
|Индекс экономических ожиданий института ZEW
|Январь 17
|23.2
|пункты
|Eurostat
|16.01.17 12:00
|Объем экспорта
|Ноябрь 16
|184.23
|млрд евро
|Eurostat
|16.01.17 12:00
|Торговый баланс
|Ноябрь 16
|25.9
|млрд евро
|Eurostat
|12.01.17 12:00
|Объем промышленного производства
|Ноябрь 16
|106.7
|%
|Eurostat
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|18.01.17 11:30
|Уровень безработицы ILO (3 мес.)
|Ноябрь 16
|4.8
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|18.01.17 11:30
|Число обращений за пособиями по безработице
|Декабрь 16
|787.8
|тыс.
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|18.01.17 11:30
|Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок
|Декабрь 16
|2.3
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 12:30
|Индекс отпускных цен производителей PPI
|Декабрь 16
|108.5
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию
|Декабрь 16
|102.6
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Основной индекс отпускных цен производителей PPI с учетом сезонных колебаний
|Декабрь 16
|108
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Индекс закупочных цен производителей
|Декабрь 16
|105.7
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Индекс розничных цен
|Декабрь 16
|267.1
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|101.9
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|11.01.17 11:30
|Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС
|Ноябрь 16
|-3.577
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|31.01.17 10:55
|Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний)
|Январь 17
|5.9
|%
|Федеральное агентство по труду Германии
|31.01.17 10:55
|Уровень безработицы ILO
|Декабрь 16
|3.9
|%
|Международная Организация Труда (ILO)
|25.01.17 11:00
|Индекс деловой активности
|Январь 17
|109.8
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|25.01.17 11:00
|Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода
|Январь 17
|103.2
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|25.01.17 11:00
|Индекс оценки бизнеса на текущий момент
|Январь 17
|116.9
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|24.01.17 10:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Январь 17
|53.2
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|24.01.17 10:30
|Производственный индекс PMI
|Январь 17
|56.5
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|18.01.17 09:00
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|108.8
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|17.01.17 12:00
|Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере)
|Январь 17
|16.6
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|17.01.17 12:00
|Индекс института ZEW (текущая ситуация)
|Январь 17
|77.3
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|31.01.17 07:30
|Объем промышленного производства
|Декабрь 16
|100.4
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|31.01.17 02:50
|Уровень безработицы
|Декабрь 16
|3.1
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|31.01.17 08:00
|Ставка Банка Японии
|31.01.17
|-0.1
|%
|Центральный Банк Японии
|31.01.17 04:30
|Абсолютное число безработных
|Декабрь 16
|1.93
|млн
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.01.17 02:50
|Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты
|Декабрь 16
|99.8
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.01.17 02:50
|Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания
|Январь 17
|99.1
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.01.17 02:50
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|100.1
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.01.17 02:30
|Индекс потребительских цен в Токио
|Январь 17
|99.5
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|17.01.17 07:30
|Задействованные производственные мощности
|Ноябрь 16
|101
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|16.01.17 02:50
|Индекс оптовых цен на внутреннем рынке
|Декабрь 16
|99.7
|%
|Центральный Банк Японии