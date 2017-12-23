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Макроэкономическая статистика
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|Страна
|23.12.17 17:00
|Продажи новых домов
|Ноябрь 16
|592
|тыс.
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|США
|07.12.17 21:00
|Потребительский кредит
|Октябрь 16
|3725.42
|млрд долл
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|США
|26.01.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|26.01.17
|898.1
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|26.01.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|26.01.17
|25.9
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|26.01.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|26.01.17
|996.3
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|25.01.17 11:00
|Индекс деловой активности
|Январь 17
|109.8
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|Германия
|25.01.17 18:00
|Уровень безработицы
|Декабрь 16
|5.3
|%
|Росстат
|Россия
|25.01.17 11:00
|Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода
|Январь 17
|103.2
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|Германия
|25.01.17 18:00
|Сальдо торгового баланса
|Ноябрь 16
|9.1
|млрд долл
|Росстат
|Россия
|25.01.17 18:00
|Внешнеторговый оборот России
|Ноябрь 16
|44.2
|млрд долл
|Росстат
|Россия
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|26.01.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|26.01.17
|898.1
|млрд руб
|Банк России
|26.01.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|26.01.17
|996.3
|млрд руб
|Банк России
|26.01.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|26.01.17
|25.9
|млрд руб
|Банк России
|25.01.17 18:00
|Сальдо торгового баланса
|Ноябрь 16
|9.1
|млрд долл
|Росстат
|25.01.17 18:00
|Уровень безработицы
|Декабрь 16
|5.3
|%
|Росстат
|25.01.17 18:00
|Внешнеторговый оборот России
|Ноябрь 16
|44.2
|млрд долл
|Росстат
|25.01.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|25.01.17
|10.5
|%
|Банк России
|25.01.17 18:00
|Просроченная кредиторская задолжность организаций
|Ноябрь 16
|2626.2
|млрд руб
|Росстат
|25.01.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|25.01.17
|10.46
|%
|Банк России
|25.01.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|25.01.17
|10.23
|%
|Банк России
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|23.12.17 17:00
|Продажи новых домов
|Ноябрь 16
|592
|тыс.
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|07.12.17 21:00
|Потребительский кредит
|Октябрь 16
|3725.42
|млрд долл
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|24.01.17 17:00
|Количество проданных домов на вторичном рынке жилья
|Декабрь 16
|5.49
|млн
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|19.01.17 15:30
|Объем строительства новых домов
|Декабрь 16
|1226
|тыс. единиц
|Министерство торговли США
|19.01.17 15:30
|Разрешения на строительство
|Декабрь 16
|1210
|тыс. единиц
|Министерство торговли США
|19.01.17 15:30
|Повторные обращения безработных
|08.01.17
|2046
|тыс.
|Министерство труда США
|19.01.17 15:30
|Первоначальные обращения безработных
|14.01.17
|234
|тыс.
|Министерство труда США
|19.01.17 19:00
|Индекс ФРС Филадельфии по деловым настроениям
|Январь 17
|23.6
|пункты
|Федеральный Резервный банк Филадельфии
|18.01.17 16:15
|Задействованные производственные мощности
|Декабрь 16
|75.5
|%
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|18.01.17 16:15
|Объем промышленного производства
|Декабрь 16
|104.6
|%
|Федеральная резервная система США (ФРС)
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|24.01.17 11:00
|Индекс PMI для сферы услуг
|Январь 17
|53.6
|пункты
|Eurostat
|24.01.17 11:00
|Производственный индекс PMI
|Январь 17
|55.1
|пункты
|Eurostat
|24.01.17 11:00
|Составной индекс менеджеров по снабжению
|Январь 17
|54.3
|пункты
|Eurostat
|19.01.17 14:45
|Ставка ЕЦБ
|19.01.17
|0
|%
|European Central Bank
|18.01.17 12:00
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|101.2
|%
|Eurostat
|17.01.17 11:00
|Индекс экономических ожиданий института ZEW
|Январь 17
|23.2
|пункты
|Eurostat
|16.01.17 12:00
|Объем экспорта
|Ноябрь 16
|184.23
|млрд евро
|Eurostat
|16.01.17 12:00
|Торговый баланс
|Ноябрь 16
|25.9
|млрд евро
|Eurostat
|12.01.17 12:00
|Объем промышленного производства
|Ноябрь 16
|106.7
|%
|Eurostat
|09.01.17 12:00
|Уровень безработицы
|Ноябрь 06
|9.8
|%
|Eurostat
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|18.01.17 11:30
|Уровень безработицы ILO (3 мес.)
|Ноябрь 16
|4.8
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|18.01.17 11:30
|Число обращений за пособиями по безработице
|Декабрь 16
|787.8
|тыс.
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|18.01.17 11:30
|Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок
|Декабрь 16
|2.3
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 12:30
|Индекс отпускных цен производителей PPI
|Декабрь 16
|108.5
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию
|Декабрь 16
|102.6
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Основной индекс отпускных цен производителей PPI с учетом сезонных колебаний
|Декабрь 16
|108
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Индекс закупочных цен производителей
|Декабрь 16
|105.7
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Индекс розничных цен
|Декабрь 16
|267.1
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 11:30
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|101.9
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|11.01.17 11:30
|Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС
|Ноябрь 16
|-3.577
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|25.01.17 11:00
|Индекс деловой активности
|Январь 17
|109.8
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|25.01.17 11:00
|Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода
|Январь 17
|103.2
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|25.01.17 11:00
|Индекс оценки бизнеса на текущий момент
|Январь 17
|116.9
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|24.01.17 10:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Январь 17
|53.2
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|24.01.17 10:30
|Производственный индекс PMI
|Январь 17
|56.5
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|18.01.17 09:00
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|108.8
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|17.01.17 12:00
|Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере)
|Январь 17
|16.6
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|17.01.17 12:00
|Индекс института ZEW (текущая ситуация)
|Январь 17
|77.3
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|13.01.17 09:00
|Индекс оптовых цен
|Декабрь 16
|106
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|09.01.17 14:00
|Объем промышленного производства
|Ноябрь 16
|110.5
|%
|Министерство экономики и технологий Германии
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|17.01.17 07:30
|Задействованные производственные мощности
|Ноябрь 16
|101
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|16.01.17 02:50
|Индекс оптовых цен на внутреннем рынке
|Декабрь 16
|99.7
|%
|Центральный Банк Японии
|15.01.17 02:50
|Объем промышленных заказов в частном секторе, за исключением непостоянных и волатильных заказов
|Ноябрь 16
|833.726
|млрд йен
|Economic and Social Research Inst.
|15.01.17 02:50
|Общий объем заказов в секторе машиностроения
|Ноябрь 16
|2591.524
|млрд йен
|Economic and Social Research Inst.
|13.01.17 02:50
|Агрегат М2 денежной массы
|Декабрь 16
|958.7
|трлн йен
|Центральный Банк Японии
|13.01.17 02:50
|Агрегат М3 денежной массы
|Декабрь 16
|1282.2
|трлн йен
|Центральный Банк Японии
|11.01.17 02:50
|Объем импорта - м/м
|Ноябрь 16
|55.77
|млрд йен
|Министерство экономики и финансов, Япония
|11.01.17 09:00
|Индекс текущих экономических индикаторов
|Ноябрь 16
|115.1
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|11.01.17 08:00
|Индекс опережающих экономических индикаторов
|Ноябрь 16
|102.7
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|11.01.17 02:50
|Объем экспорта - м/м
|Ноябрь 16
|58.904
|млрд йен
|Министерство экономики и финансов, Япония