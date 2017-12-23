Новостные ленты

Ключевые индикаторы
ММВБ 18:15 2192.13 -0.14%
РТС 18:30 1152.98 -0.45%
РТС-2 18:30 1409.66 0.16%
DJIA 13.01 19885.73 -0.03%
EUR/USD 17:39 1.06045 0.01%
USD ЦБ РФ 17.01 59.6067 0.40%
EUR ЦБ РФ 17.01 63.2308 0.17%
USDEUR_BKT 18:30 61.5274 0.24%
USDRUB_TOM 18:12 59.77 0.18%
EURRUB_TOM 18:12 63.3625 -0.19%
EURUSD_TOM 18:11 1.06015 -0.46%
Нал. USD 18:29 59.77515 0.01%
Нал. EUR 18:29 63.34645 -0.06%

Котировки
Газпром 18:28 156.20 -1.11%
Роснефть 18:28 393.50 1.42%
ЛУКОЙЛ 18:28 3245 -1.37%
СургутНГ 18:28 31.35 -0.19%
НорНикель ГМК 18:28 9769 0.13%
Северсталь 18:28 948.50 0.63%
Сбербанк 18:28 164.70 -0.12%
Банк ВТБ 18:28 0.06972 0.68%
РусГидро 18:28 0.9807 0.78%
Интер РАО 18:28 3.9625 -1.55%
USDRUB_TOM 18:12 59.77 0.18%
EURRUB_TOM 18:12 63.3625 -0.19%
USDEUR_BKT 18:28 61.5165 0.22%
EUR/USD 17:39 1.06045 0.01%
GBP/USD 17:39 1.20675 0.63%
USD/JPY 17:39 114.03 -0.13%
USD/CHF 17:39 1.01065 0.01%
USD/CAD 17:39 1.31425 0.05%
AUD/USD 17:39 0.74765 -0.16%
EUR/GBP 17:39 0.87875 -0.61%
Brent Crude Oil ICE 18:19 55.39 -0.11%
WTI Crude Oil NYMEX 19.10 51.60 2.60%
Золото FORTS 18:28 1208.70 0.74%
Серебро FORTS 18:26 16.96 0.53%
Платина FORTS 17:40 991.30 0.55%
Алюминий LME 13.01 1790.50 0.14%
Медь LME 13.01 5797 0.77%
Никель LME 13.01 10115 1.40%
Пшеница CBOT 13.01 426 -0.06%
Сахар №11 ICE US 13.01 20.52 -1.16%
ОФЗ-26209 18:22 99.0012 0.10%
ОФЗ-46020 18:17 87.6501 0.05%
ОФЗ 26207 18:28 101.70 -0.34%
ОФЗ 26206 18:18 99.658 0.04%
Система-03 18.11 99.85 -0.13%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 17:54 96.40 -0.62%
ФСК ЕЭС-10 15:48 96 -1.04%
финансовый мир на ладони »

Лидеры рынка
RZSB
 
 4.19 39.67%
ASSB
 
 0.578 39.61%
TASBP
 
 0.141 17.99%
STSB
 
 0.405 17.05%
STSBP
 
 0.261 16.26%
AQUA
 
 92.80 -5.69%
MORI
 
 6.81 -5.68%
SIBG
 
 1.68 -5.62%
UTSY
 
 0.75 -5.06%
CHEP
 
 102.50 -5.00%

Данные на 18:30

Аналитика

Информация
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Новости
16 января

Карта рынка
  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA

Макроэкономическая статистика

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник Страна
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США США
13.01.17 11:00 Денежная база 31.12.16 9076.1 млрд руб Банк России Россия
13.01.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 13.01.17 752.5 млрд руб Банк России Россия
13.01.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 13.01.17 2440.5 млрд руб Банк России Россия
13.01.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 13.01.17 10.27 % Банк России Россия
13.01.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 13.01.17 10.59 % Банк России Россия
13.01.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 13.01.17 10.59 % Банк России Россия
13.01.17 09:00 Индекс оптовых цен Декабрь 16 106 % Федеральное статистическое бюро Германии Германия
13.01.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 13.01.17 10.51 % Банк России Россия
13.01.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 13.01.17 -310.8 млрд руб Банк России Россия

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
13.01.17 11:00 Денежная база 31.12.16 9076.1 млрд руб Банк России
13.01.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 13.01.17 752.5 млрд руб Банк России
13.01.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 13.01.17 -310.8 млрд руб Банк России
13.01.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 13.01.17 10.27 % Банк России
13.01.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 13.01.17 2440.5 млрд руб Банк России
13.01.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 13.01.17 10.51 % Банк России
13.01.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 13.01.17 10.59 % Банк России
13.01.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 13.01.17 10.59 % Банк России
12.01.17 12:00 Объем международных резервов 06.01.17 377.7 млрд долл Банк России
10.01.17 18:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 100.4 % Росстат

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США
12.01.17 15:30 Первоначальные обращения безработных 31.12.17 247 тыс. Министерство труда США
12.01.17 15:30 Повторные обращения безработных 31.12.16 2087 тыс. Министерство труда США
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Декабрь 16 156 тыс. Министерство труда США
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в частном секторе Декабрь 16 144 тыс. Министерство труда США
06.01.17 15:30 Объем экспорта Ноябрь 16 185.833 млрд долл Министерство торговли США
06.01.17 15:30 Изменение средней почасовой оплаты труда Декабрь 16 21.8 долл Министерство труда США
06.01.17 15:30 Средняя продолжительность рабочей недели Декабрь 16 33.6 час. Министерство труда США
06.01.17 15:30 Уровень безработицы Декабрь 16 4.7 % Министерство труда США
06.01.17 15:30 Объем импорта Ноябрь 16 231.07 млрд долл Министерство торговли США

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
09.01.17 12:00 Уровень безработицы Ноябрь 06 9.8 % Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, производителей Декабрь 16 0.1 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, экономика Декабрь 16 107.8 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, сфера услуг Декабрь 16 12.9 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, потребителей Декабрь 16 -5.1 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индикатор уверенности в деловой среде Декабрь 16 0.8 пункты Eurostat
05.01.17 12:00 Индекс цен производителей Ноябрь 16 103 % Eurostat
04.01.17 11:00 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 53.7 пункты Eurostat
04.01.17 11:00 Составной индекс менеджеров по снабжению Декабрь 16 54.4 пункты Eurostat
02.01.17 11:00 Производственный индекс PMI Декабрь 16 54.9 пункты Eurostat

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
05.01.17 11:30 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 56.2 пункты Markit Economics
04.01.17 11:30 Денежный агрегат М4 Ноябрь 16 2258.7 млрд фунт стерл Bank of England
04.01.17 11:30 Объем потребительских кредитов Ноябрь 16 1.926 млрд фунт стерл Bank of England
23.12.16 11:30 Экспорт III квартал 16 138.893 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 Импорт III квартал 16 155.616 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 Инвестиции в основной капитал III квартал 16 78.402 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 ВВП Великобритании III квартал 16 468.771 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 Частное потребление III квартал 16 292.635 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 Инвестиции в развитие бизнеса III квартал 16 43.994 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 Государственные расходы III квартал 16 91.253 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
13.01.17 09:00 Индекс оптовых цен Декабрь 16 106 % Федеральное статистическое бюро Германии
09.01.17 14:00 Объем промышленного производства Ноябрь 16 110.5 % Министерство экономики и технологий Германии
09.01.17 10:00 Объем импорта (с учетом сезонной поправки) Ноябрь 16 82.8 млрд евро Федеральное статистическое бюро Германии
09.01.17 10:00 Объем экспорта (с учетом сезонной поправки) Ноябрь 16 104.52 млрд евро Федеральное статистическое бюро Германии
06.01.17 14:00 Объем промышленных заказов Ноябрь 16 113.9 % Министерство экономики и труда Германии
04.01.17 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 54.3 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
03.01.17 10:55 Изменение числа безработных Декабрь 16 2.638 млн Федеральное агентство по труду Германии
03.01.17 10:55 Уровень безработицы ILO Ноябрь 16 4.1 % Международная Организация Труда (ILO)
03.01.17 10:55 Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) Декабрь 16 6 % Федеральное агентство по труду Германии
02.01.17 10:30 Производственный индекс PMI Декабрь 16 55.6 пункты Федеральное статистическое бюро Германии

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
11.01.17 08:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Ноябрь 16 102.7 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
11.01.17 09:00 Индекс текущих экономических индикаторов Ноябрь 16 115.1 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
10.01.17 09:00 Индекс потребительской уверенности в частном секторе Декабрь 16 43.1 пункты Economic and Social Research Inst.
03.01.17 02:50 Объем продаж транспортных средств Декабрь 16 264.938 млрд йен Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
28.12.16 07:00 Объем производства транспортных средств Ноябрь 06 840.33 единиц Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
28.12.16 07:30 Объем промышленного производства Ноябрь 16 99.9 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
27.12.16 07:50 Объем заказов на строительство Ноябрь 16 944.53 млрд йен Ministry of Land Infrastructure & Transport
27.12.16 02:50 Строительство новых домов Ноябрь 16 85.051 тыс. единиц Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
27.12.16 07:50 Расходы на строительство Ноябрь 16 270.848 тыс. йен Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:50 Индекс потребительских цен Ноябрь 16 100.4 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)

Основные показатели

Конференции Quote

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QuoteTerminal

Мои индикаторы
ММВБ 18:15 2192.13 -0.14%
РТС 18:28 1152.77 -0.47%
USD ЦБ РФ 17.01 59.6067 0.40%
EUR ЦБ РФ 17.01 63.2308 0.17%
EUR/USD 17:39 1.06045 0.01%
Brent Crude Oil ICE 18:19 55.39 -0.11%

Прогнозы цен
  цель, $ % реком.
Газпром 2.56 -3.40 Держать
ЛУКОЙЛ 57.23 3.49 Накапливать
Норильский никель ГМК 171.46 4.57 Накапливать
Ростелеком 1.40 -2.78 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 63.8126 4.1526
EUR/RUB 67.6036 4.1186
EUR/USD 1.0503 -0.0100
GBP/USD 1.2116 0.0124
USD/JPY 110.0479 -4.1271

* Консенсус-прогноз на 30.06.17

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 52.37 57.26
Нефть Brent 55.45 57.89
Золото 1195.30 1240.46
Медь 5828.00 5245.22
Пшеница 426.00 487.40

* Среднегодовой прогноз на 2017 год

Инфляция
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
CPI 10.01.17 5.4 %
PPI 15.12.16 4.3 %

ВВП
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
ВВП 13.12.16 -0.4 %