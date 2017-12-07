Почему евро будет стоить 65 руб. к концу февраля В феврале курс евро к рублю может незначительно укрепиться, считают эксперты, опрошенные РБК. Больше всего на динамику валютной пары могут повлиять интервенции Минфина, заседание Банка России и риторика ФРС США Защита от Трампа: какие американские акции устойчивы к колебаниям рынка Трехмесячное ралли на фондовом рынке США завершилось снижением ключевых индексов. Аналитики связывают это с политикой нового президента США Дональда Трампа. Какие американские акции наименее подвержены волатильности?