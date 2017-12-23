Новостные ленты

Ключевые индикаторы
ММВБ 20.01 2159.96 -0.11%
РТС 20.01 1138.99 0.21%
РТС-2 20.01 1407.87 -0.10%
DJIA 20.01 19827.25 0.48%
EUR/USD 21.01 1.0703 0.06%
USD ЦБ РФ 21.01 59.6697 0.54%
EUR ЦБ РФ 21.01 63.7272 0.87%
USDEUR_BKT 19.01 61.511 0.44%
USDRUB_TOM 20.01 59.75 0.05%
EURRUB_TOM 20.01 63.9175 0.34%
EURUSD_TOM 20.01 1.06905 0.27%
Нал. USD 05:24 59.7805 0.00%
Нал. EUR 05:25 63.75145 -0.01%

Котировки
Газпром 20.01 149.70 -0.76%
Роснефть 20.01 387.50 1.77%
ЛУКОЙЛ 20.01 3180 -0.47%
СургутНГ 20.01 31.70 0.88%
НорНикель ГМК 20.01 9360 -2.40%
Северсталь 20.01 912.70 -2.22%
Сбербанк 20.01 167.49 0.72%
Банк ВТБ 20.01 0.06843 -0.38%
РусГидро 20.01 1.0866 -0.90%
Интер РАО 20.01 3.747 -1.41%
USDRUB_TOM 20.01 59.75 0.05%
EURRUB_TOM 20.01 63.9175 0.34%
USDEUR_BKT 19.01 61.511 0.44%
EUR/USD 21.01 1.0703 0.06%
GBP/USD 21.01 1.2375 0.12%
USD/JPY 21.01 114.625 0.11%
USD/CHF 21.01 1.00185 -0.05%
USD/CAD 21.01 1.3322 -0.04%
AUD/USD 21.01 0.75555 0.04%
EUR/GBP 21.01 0.86495 -0.06%
Brent Crude Oil ICE 20.01 55.49 2.36%
WTI Crude Oil NYMEX 19.10 51.60 2.60%
Золото FORTS 20.01 1208.80 0.47%
Серебро FORTS 20.01 17.15 1.30%
Платина FORTS 20.01 983.20 2.42%
Алюминий LME 20.01 1839 0.38%
Медь LME 20.01 5706 -0.07%
Никель LME 20.01 9735 -3.13%
Пшеница CBOT 19.01 423.50 -1.74%
Сахар №11 ICE US 20.01 20.18 0.00%
ОФЗ-26209 20.01 99.20 0.20%
ОФЗ-46020 20.01 87.5994 -0.23%
ОФЗ 26207 20.01 101.8645 0.39%
ОФЗ 26206 20.01 99.5351 -0.07%
Система-03 18.11 99.85 -0.13%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 20.01 99.48 -0.47%
ФСК ЕЭС-10 20.01 96 -1.04%
финансовый мир на ладони »

Лидеры рынка
GRNT
 
 1.076 25.85%
AVAZP
 
 5.125 16.21%
ZMZNP
 
 17.65 11.36%
PRFN
 
 7.10 8.90%
VRSB
 
 29.95 7.54%
TGKO
 
 3.50 -12.50%
NSVZ
 
 344.00 -8.75%
CNTL
 
 24.70 -8.52%
STSBP
 
 0.2485 -8.13%
MGTS
 
 830.00 -7.37%

Данные на 20.01.17

Аналитика

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Новости
20 января

Карта рынка
  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA

Макроэкономическая статистика

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник Страна
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США США
20.01.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 20.01.17 10.3 % Банк России Россия
20.01.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 20.01.17 10.46 % Банк России Россия
20.01.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 20.01.17 10.5 % Банк России Россия
20.01.17 11:00 Денежная база 13.01.17 8826.9 млрд руб Банк России Россия
20.01.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 20.01.17 1948.4 млрд руб Банк России Россия
20.01.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 20.01.17 207.6 млрд руб Банк России Россия
20.01.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 20.01.17 981.7 млрд руб Банк России Россия
20.01.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 20.01.17 10.5 % Банк России Россия
19.01.17 14:45 Ставка ЕЦБ 19.01.17 0 % European Central Bank Еврозона

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
20.01.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 20.01.17 10.3 % Банк России
20.01.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 20.01.17 10.46 % Банк России
20.01.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 20.01.17 10.5 % Банк России
20.01.17 11:00 Денежная база 13.01.17 8826.9 млрд руб Банк России
20.01.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 20.01.17 10.5 % Банк России
20.01.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 20.01.17 981.7 млрд руб Банк России
20.01.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 20.01.17 207.6 млрд руб Банк России
20.01.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 20.01.17 1948.4 млрд руб Банк России
19.01.17 12:00 Объем международных резервов 13.01.17 385.4 млрд долл Банк России
10.01.17 18:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 100.4 % Росстат

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США
19.01.17 15:30 Объем строительства новых домов Декабрь 16 1226 тыс. единиц Министерство торговли США
19.01.17 15:30 Первоначальные обращения безработных 14.01.17 234 тыс. Министерство труда США
19.01.17 15:30 Повторные обращения безработных 08.01.17 2046 тыс. Министерство труда США
19.01.17 19:00 Индекс ФРС Филадельфии по деловым настроениям Январь 17 23.6 пункты Федеральный Резервный банк Филадельфии
19.01.17 15:30 Разрешения на строительство Декабрь 16 1210 тыс. единиц Министерство торговли США
18.01.17 16:15 Задействованные производственные мощности Декабрь 16 75.5 % Федеральная резервная система США (ФРС)
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Декабрь 16 156 тыс. Министерство труда США
06.01.17 15:30 Торговый баланс Ноябрь 16 -45.24 млрд долл Министерство торговли США
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в частном секторе Декабрь 16 144 тыс. Министерство труда США

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
19.01.17 14:45 Ставка ЕЦБ 19.01.17 0 % European Central Bank
18.01.17 12:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 101.2 % Eurostat
17.01.17 11:00 Индекс экономических ожиданий института ZEW Январь 17 23.2 пункты Eurostat
09.01.17 12:00 Уровень безработицы Ноябрь 06 9.8 % Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, производителей Декабрь 16 0.1 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, сфера услуг Декабрь 16 12.9 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, экономика Декабрь 16 107.8 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индикатор уверенности в деловой среде Декабрь 16 0.8 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, потребителей Декабрь 16 -5.1 пункты Eurostat
05.01.17 12:00 Индекс цен производителей Ноябрь 16 103 % Eurostat

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
18.01.17 11:30 Уровень безработицы ILO (3 мес.) Ноябрь 16 4.8 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Число обращений за пособиями по безработице Декабрь 16 787.8 тыс. Национальное статистическое бюро в Лондоне
05.01.17 11:30 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 56.2 пункты Markit Economics
04.01.17 11:30 Денежный агрегат М4 Ноябрь 16 2258.7 млрд фунт стерл Bank of England
04.01.17 11:30 Объем потребительских кредитов Ноябрь 16 1.926 млрд фунт стерл Bank of England
23.12.16 11:30 Экспорт III квартал 16 138.893 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 Импорт III квартал 16 155.616 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 Инвестиции в развитие бизнеса III квартал 16 43.994 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 Государственные расходы III квартал 16 91.253 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне
23.12.16 11:30 ВВП Великобритании III квартал 16 468.771 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
18.01.17 09:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 108.8 % Федеральное статистическое бюро Германии
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) Январь 17 16.6 пункты Центр экономических исследований ZEW
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (текущая ситуация) Январь 17 77.3 пункты Центр экономических исследований ZEW
13.01.17 09:00 Индекс оптовых цен Декабрь 16 106 % Федеральное статистическое бюро Германии
09.01.17 14:00 Объем промышленного производства Ноябрь 16 110.5 % Министерство экономики и технологий Германии
09.01.17 10:00 Объем импорта (с учетом сезонной поправки) Ноябрь 16 82.8 млрд евро Федеральное статистическое бюро Германии
09.01.17 10:00 Объем экспорта (с учетом сезонной поправки) Ноябрь 16 104.52 млрд евро Федеральное статистическое бюро Германии
06.01.17 14:00 Объем промышленных заказов Ноябрь 16 113.9 % Министерство экономики и труда Германии
04.01.17 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 54.3 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
03.01.17 10:55 Изменение числа безработных Декабрь 16 2.638 млн Федеральное агентство по труду Германии

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
17.01.17 07:30 Задействованные производственные мощности Ноябрь 16 101 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
16.01.17 02:50 Индекс оптовых цен на внутреннем рынке Декабрь 16 99.7 % Центральный Банк Японии
11.01.17 08:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Ноябрь 16 102.7 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
11.01.17 09:00 Индекс текущих экономических индикаторов Ноябрь 16 115.1 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
10.01.17 09:00 Индекс потребительской уверенности в частном секторе Декабрь 16 43.1 пункты Economic and Social Research Inst.
03.01.17 02:50 Объем продаж транспортных средств Декабрь 16 264.938 млрд йен Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
28.12.16 07:00 Объем производства транспортных средств Ноябрь 06 840.33 единиц Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
27.12.16 07:50 Объем заказов на строительство Ноябрь 16 944.53 млрд йен Ministry of Land Infrastructure & Transport
27.12.16 02:50 Строительство новых домов Ноябрь 16 85.051 тыс. единиц Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
27.12.16 07:50 Расходы на строительство Ноябрь 16 270.848 тыс. йен Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)

Основные показатели

Конференции Quote

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QuoteTerminal

Мои индикаторы
ММВБ 20.01 2159.96 -0.11%
РТС 20.01 1138.99 0.21%
USD ЦБ РФ 21.01 59.6697 0.54%
EUR ЦБ РФ 21.01 63.7272 0.87%
EUR/USD 21.01 1.0703 0.06%
Brent Crude Oil ICE 20.01 55.49 2.36%

Прогнозы цен
  цель, $ % реком.
Газпром 2.58 2.38 Держать
ЛУКОЙЛ 58.79 9.72 Накапливать
Норильский никель ГМК 173.89 10.27 Накапливать
Ростелеком 1.40 -1.41 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 63.1415 3.3915
EUR/RUB 65.6588 1.7413
EUR/USD 1.0417 -0.0286
GBP/USD 1.2090 -0.0285
USD/JPY 112.5851 -2.0399

* Консенсус-прогноз на 30.06.17

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 53.22 57.47
Нефть Brent 55.49 58.14
Золото 1200.90 1230.04
Медь 5735.00 5308.56
Пшеница 423.50 487.40

* Среднегодовой прогноз на 2017 год

Инфляция
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
CPI 10.01.17 5.4 %
PPI 15.12.16 4.3 %

ВВП
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
ВВП 13.12.16 -0.4 %