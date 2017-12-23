Почему рубль может ослабнуть к концу недели На этой неделе значительные валютные колебания маловероятны, считают опрошенные РБК аналитики. Однако к пятнице доллар может немного вырасти, если к тому приложат усилия представители ФРС На чем инвесторы могли заработать в 2016 году В течение года РБК оценивал доходность различных инвестиций для частных инвесторов. Какие вложения оказались выгодными в 2016 году?