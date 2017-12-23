Новостные ленты

Ключевые индикаторы
ММВБ 14:29 2211.22 1.62%
РТС 14:29 1160.62 0.07%
РТС-2 14:29 1429.86 -1.00%
DJIA 25.01 20068.51 0.78%
EUR/USD 13:39 1.0712 -0.37%
USD ЦБ РФ 26.01 59.1489 -0.11%
EUR ЦБ РФ 26.01 63.4254 -0.31%
USDEUR_BKT 14:29 61.9875 0.76%
USDRUB_TOM 14:29 60.03 0.86%
EURRUB_TOM 14:28 64.38 0.64%
EURUSD_TOM 14:24 1.0727 -0.19%
Нал. USD 14:28 59.9071 0.75%
Нал. EUR 14:28 64.23665 0.77%

Котировки
Газпром 14:29 150.09 1.65%
Роснефть 14:29 389.05 1.39%
ЛУКОЙЛ 14:28 3296.50 2.53%
СургутНГ 14:29 32.225 1.37%
НорНикель ГМК 14:29 9720 1.94%
Северсталь 14:29 953.80 2.04%
Сбербанк 14:29 173.36 1.82%
Банк ВТБ 14:29 0.069 0.73%
РусГидро 14:29 1.0293 -0.08%
Интер РАО 14:29 3.93 -0.72%
USDRUB_TOM 14:29 60.03 0.86%
EURRUB_TOM 14:28 64.38 0.64%
USDEUR_BKT 14:29 61.9875 0.76%
EUR/USD 13:39 1.0712 -0.37%
GBP/USD 13:39 1.2595 -0.32%
USD/JPY 13:39 114.285 0.95%
USD/CHF 13:39 0.9995 0.04%
USD/CAD 13:39 1.3116 0.38%
AUD/USD 13:39 0.75425 -0.38%
EUR/GBP 13:39 0.8506 -0.04%
Brent Crude Oil ICE 14:19 55.41 0.60%
WTI Crude Oil NYMEX 19.10 51.60 2.60%
Золото FORTS 14:28 1196.70 -0.45%
Серебро FORTS 14:28 16.99 -0.06%
Платина FORTS 13:59 990.70 0.17%
Алюминий LME 25.01 1849 -1.12%
Медь LME 25.01 5867 -0.20%
Никель LME 25.01 9635 -1.33%
Пшеница CBOT 25.01 425.50 -0.29%
Сахар №11 ICE US 26.01 20.44 0.49%
ОФЗ-26209 14:20 97.5201 -0.79%
ОФЗ-46020 14:20 85.90 -0.71%
ОФЗ 26207 14:23 99.8499 -0.51%
ОФЗ 26206 14:20 99.455 -0.09%
Система-03 18.11 99.85 -0.13%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 11:30 98.50 0.00%
ФСК ЕЭС-10 10:01 96 -1.04%
финансовый мир на ладони »

Лидеры рынка
CHEP
 
 127 13.39%
ABRD
 
 108.50 7.96%
RUALR
 
 341.40 7.87%
RUAL
 
 34 7.56%
KCHE
 
 0.174 6.42%
KCHEP
 
 0.214 -6.75%
IGSTP
 
 444 -6.33%
ZHIV
 
 3.64 -5.94%
BGDE
 
 0.155 -5.49%
GAZAP
 
 450 -5.46%

Данные на 14:29

Аналитика

Информация
«Восточный» гамбит: могут ли банки менять ставки по старым кредитам

«Восточный» гамбит: могут ли банки менять ставки по старым кредитам

Клиенты банка «Юниаструм», на днях объединившегося с банком «Восточный», пожаловались на изменение условий по старым договорам. Что делать, если банк меняет тарифы по своим продуктам в одностороннем порядке?

  • Сможет ли доллар окрепнуть к выходным

    На неделе доллар может незначительно окрепнуть, считают опрошенные РБК эксперты. На курс американкой валюты к рублю будут влиять прежде всего решения нового президента США, а также итоги встречи представителей ОПЕК

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  • Почему женщины инвестируют успешнее мужчин

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Новости
26 января

Карта рынка
  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA

Макроэкономическая статистика

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник Страна
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США США
07.12.17 21:00 Потребительский кредит Октябрь 16 3725.42 млрд долл Федеральная резервная система США (ФРС) США
26.01.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 26.01.17 898.1 млрд руб Банк России Россия
26.01.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 26.01.17 25.9 млрд руб Банк России Россия
26.01.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 26.01.17 996.3 млрд руб Банк России Россия
25.01.17 11:00 Индекс деловой активности Январь 17 109.8 пункты Немецкий исследовательский институт IFO Германия
25.01.17 18:00 Уровень безработицы Декабрь 16 5.3 % Росстат Россия
25.01.17 11:00 Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода Январь 17 103.2 пункты Немецкий исследовательский институт IFO Германия
25.01.17 18:00 Сальдо торгового баланса Ноябрь 16 9.1 млрд долл Росстат Россия
25.01.17 18:00 Внешнеторговый оборот России Ноябрь 16 44.2 млрд долл Росстат Россия

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
26.01.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 26.01.17 898.1 млрд руб Банк России
26.01.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 26.01.17 996.3 млрд руб Банк России
26.01.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 26.01.17 25.9 млрд руб Банк России
25.01.17 18:00 Сальдо торгового баланса Ноябрь 16 9.1 млрд долл Росстат
25.01.17 18:00 Уровень безработицы Декабрь 16 5.3 % Росстат
25.01.17 18:00 Внешнеторговый оборот России Ноябрь 16 44.2 млрд долл Росстат
25.01.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 25.01.17 10.5 % Банк России
25.01.17 18:00 Просроченная кредиторская задолжность организаций Ноябрь 16 2626.2 млрд руб Росстат
25.01.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 25.01.17 10.46 % Банк России
25.01.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 25.01.17 10.23 % Банк России

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США
07.12.17 21:00 Потребительский кредит Октябрь 16 3725.42 млрд долл Федеральная резервная система США (ФРС)
24.01.17 17:00 Количество проданных домов на вторичном рынке жилья Декабрь 16 5.49 млн Национальная Ассоциация Риэлторов США
19.01.17 15:30 Объем строительства новых домов Декабрь 16 1226 тыс. единиц Министерство торговли США
19.01.17 15:30 Разрешения на строительство Декабрь 16 1210 тыс. единиц Министерство торговли США
19.01.17 15:30 Повторные обращения безработных 08.01.17 2046 тыс. Министерство труда США
19.01.17 15:30 Первоначальные обращения безработных 14.01.17 234 тыс. Министерство труда США
19.01.17 19:00 Индекс ФРС Филадельфии по деловым настроениям Январь 17 23.6 пункты Федеральный Резервный банк Филадельфии
18.01.17 16:15 Задействованные производственные мощности Декабрь 16 75.5 % Федеральная резервная система США (ФРС)
18.01.17 16:15 Объем промышленного производства Декабрь 16 104.6 % Федеральная резервная система США (ФРС)

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
24.01.17 11:00 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.6 пункты Eurostat
24.01.17 11:00 Производственный индекс PMI Январь 17 55.1 пункты Eurostat
24.01.17 11:00 Составной индекс менеджеров по снабжению Январь 17 54.3 пункты Eurostat
19.01.17 14:45 Ставка ЕЦБ 19.01.17 0 % European Central Bank
18.01.17 12:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 101.2 % Eurostat
17.01.17 11:00 Индекс экономических ожиданий института ZEW Январь 17 23.2 пункты Eurostat
16.01.17 12:00 Объем экспорта Ноябрь 16 184.23 млрд евро Eurostat
16.01.17 12:00 Торговый баланс Ноябрь 16 25.9 млрд евро Eurostat
12.01.17 12:00 Объем промышленного производства Ноябрь 16 106.7 % Eurostat
09.01.17 12:00 Уровень безработицы Ноябрь 06 9.8 % Eurostat

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
18.01.17 11:30 Уровень безработицы ILO (3 мес.) Ноябрь 16 4.8 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Число обращений за пособиями по безработице Декабрь 16 787.8 тыс. Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок Декабрь 16 2.3 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 12:30 Индекс отпускных цен производителей PPI Декабрь 16 108.5 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию Декабрь 16 102.6 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Основной индекс отпускных цен производителей PPI с учетом сезонных колебаний Декабрь 16 108 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс закупочных цен производителей Декабрь 16 105.7 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс розничных цен Декабрь 16 267.1 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс потребительских цен Декабрь 16 101.9 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
11.01.17 11:30 Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС Ноябрь 16 -3.577 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
25.01.17 11:00 Индекс деловой активности Январь 17 109.8 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
25.01.17 11:00 Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода Январь 17 103.2 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
25.01.17 11:00 Индекс оценки бизнеса на текущий момент Январь 17 116.9 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
24.01.17 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.2 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
24.01.17 10:30 Производственный индекс PMI Январь 17 56.5 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
18.01.17 09:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 108.8 % Федеральное статистическое бюро Германии
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) Январь 17 16.6 пункты Центр экономических исследований ZEW
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (текущая ситуация) Январь 17 77.3 пункты Центр экономических исследований ZEW
13.01.17 09:00 Индекс оптовых цен Декабрь 16 106 % Федеральное статистическое бюро Германии
09.01.17 14:00 Объем промышленного производства Ноябрь 16 110.5 % Министерство экономики и технологий Германии

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
17.01.17 07:30 Задействованные производственные мощности Ноябрь 16 101 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
16.01.17 02:50 Индекс оптовых цен на внутреннем рынке Декабрь 16 99.7 % Центральный Банк Японии
15.01.17 02:50 Объем промышленных заказов в частном секторе, за исключением непостоянных и волатильных заказов Ноябрь 16 833.726 млрд йен Economic and Social Research Inst.
15.01.17 02:50 Общий объем заказов в секторе машиностроения Ноябрь 16 2591.524 млрд йен Economic and Social Research Inst.
13.01.17 02:50 Агрегат М2 денежной массы Декабрь 16 958.7 трлн йен Центральный Банк Японии
13.01.17 02:50 Агрегат М3 денежной массы Декабрь 16 1282.2 трлн йен Центральный Банк Японии
11.01.17 02:50 Объем импорта - м/м Ноябрь 16 55.77 млрд йен Министерство экономики и финансов, Япония
11.01.17 09:00 Индекс текущих экономических индикаторов Ноябрь 16 115.1 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
11.01.17 08:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Ноябрь 16 102.7 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
11.01.17 02:50 Объем экспорта - м/м Ноябрь 16 58.904 млрд йен Министерство экономики и финансов, Япония

Основные показатели

Конференции Quote

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QuoteTerminal

Мои индикаторы
ММВБ 14:25 2211.25 1.62%
РТС 14:25 1161.24 0.13%
USD ЦБ РФ 26.01 59.1489 -0.11%
EUR ЦБ РФ 26.01 63.4254 -0.31%
EUR/USD 13:34 1.0715 -0.34%
Brent Crude Oil ICE 14:14 55.36 0.51%

Прогнозы цен
  цель, $ % реком.
Газпром 2.55 2.41 Держать
ЛУКОЙЛ 59.46 9.52 Накапливать
Норильский никель ГМК 173.00 7.44 Накапливать
Ростелеком 1.40 0.72 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 62.7563 3.2388
EUR/RUB 64.4996 0.5296
EUR/USD 1.0383 -0.0369
GBP/USD 1.2070 -0.0566
USD/JPY 114.3291 1.1191

* Консенсус-прогноз на 30.06.17

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 52.75 57.50
Нефть Brent 55.08 58.17
Золото 1197.30 1228.14
Медь 5893.00 5337.26
Пшеница 425.50 486.73

* Среднегодовой прогноз на 2017 год

Инфляция
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
CPI 10.01.17 5.4 %
PPI 25.01.17 7.4 %

ВВП
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
ВВП 13.12.16 -0.4 %