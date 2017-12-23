Новостные ленты

Ключевые индикаторы
ММВБ 27.01 2266.05 1.65%
РТС 27.01 1195.61 2.75%
РТС-2 27.01 1445.47 1.56%
DJIA 27.01 20093.78 -0.04%
EUR/USD 01:59 1.0715 -0.05%
USD ЦБ РФ 28.01 60.3196 1.15%
EUR ЦБ РФ 28.01 64.3429 0.50%
USDEUR_BKT 26.01 62.3095 1.28%
USDRUB_TOM 27.01 59.83 -1.01%
EURRUB_TOM 27.01 63.97 -0.97%
EURUSD_TOM 27.01 1.0698 0.09%
Нал. USD 02:45 59.72895 -0.01%
Нал. EUR 02:45 63.9596 -0.03%

Котировки
Газпром 27.01 154.09 2.39%
Роснефть 27.01 402 3.34%
ЛУКОЙЛ 27.01 3486 3.24%
СургутНГ 27.01 32.525 -0.52%
НорНикель ГМК 27.01 9792 0.02%
Северсталь 27.01 993.70 1.40%
Сбербанк 27.01 178.92 2.95%
Банк ВТБ 27.01 0.0697 0.88%
РусГидро 27.01 1.0585 1.58%
Интер РАО 27.01 3.9505 0.11%
USDRUB_TOM 27.01 59.83 -1.01%
EURRUB_TOM 27.01 63.97 -0.97%
USDEUR_BKT 26.01 62.3095 1.28%
EUR/USD 01:59 1.0715 -0.05%
GBP/USD 01:59 1.2566 -0.21%
USD/JPY 01:59 114.89 0.20%
USD/CHF 01:59 0.9975 0.03%
USD/CAD 01:59 1.3132 -0.03%
AUD/USD 01:59 0.7558 -0.02%
EUR/GBP 01:59 0.8524 0.11%
Brent Crude Oil ICE 27.01 55.52 -1.17%
WTI Crude Oil NYMEX 19.10 51.60 2.60%
Золото FORTS 27.01 1190.80 0.08%
Серебро FORTS 27.01 16.97 0.65%
Платина FORTS 27.01 981.50 -0.35%
Алюминий LME 27.01 1827.50 -0.54%
Медь LME 27.01 5847 -0.73%
Никель LME 27.01 9380 -1.93%
Пшеница CBOT 26.01 427 0.35%
Сахар №11 ICE US 27.01 20.33 -0.15%
ОФЗ-26209 27.01 98.95 0.76%
ОФЗ-46020 27.01 86.70 0.93%
ОФЗ 26207 27.01 101.021 0.85%
ОФЗ 26206 27.01 99.46 0.06%
Система-03 18.11 99.85 -0.13%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 27.01 98.50 0.00%
ФСК ЕЭС-10 27.01 96 -1.04%
финансовый мир на ладони »

Лидеры рынка
VTRS
 
 1.15 26.37%
AESL
 
 53.50 17.58%
AVAZP
 
 6.46 9.86%
KRKOP
 
 6.61 8.18%
LPSB
 
 3.83 7.89%
USBN
 
 0.12 -12.15%
KCHE
 
 0.16 -8.05%
ZHIV
 
 3.34 -6.70%
PRIM
 
 1.19 -5.18%
ABRD
 
 104.00 -4.15%

Данные на 27.01.17

Аналитика

Информация
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Новости
27 января

Карта рынка
  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA

Макроэкономическая статистика

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник Страна
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США США
07.12.17 21:00 Потребительский кредит Октябрь 16 3725.42 млрд долл Федеральная резервная система США (ФРС) США
27.01.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 27.01.17 896.2 млрд руб Банк России Россия
27.01.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 27.01.17 1163 млрд руб Банк России Россия
27.01.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 27.01.17 67.7 млрд руб Банк России Россия
27.01.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 27.01.17 10.52 % Банк России Россия
27.01.17 11:00 Денежная база 20.01.17 8831.2 млрд руб Банк России Россия
27.01.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 27.01.17 10.52 % Банк России Россия
27.01.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 27.01.17 10.49 % Банк России Россия
27.01.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 27.01.17 10.48 % Банк России Россия

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
27.01.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 27.01.17 896.2 млрд руб Банк России
27.01.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 27.01.17 1163 млрд руб Банк России
27.01.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 27.01.17 10.48 % Банк России
27.01.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 27.01.17 67.7 млрд руб Банк России
27.01.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 27.01.17 10.49 % Банк России
27.01.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 27.01.17 10.52 % Банк России
27.01.17 11:00 Денежная база 20.01.17 8831.2 млрд руб Банк России
27.01.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 27.01.17 10.52 % Банк России
26.01.17 12:00 Объем международных резервов 20.01.17 385.9 млрд долл Банк России
25.01.17 18:00 Сальдо торгового баланса Ноябрь 16 9.1 млрд долл Росстат

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США
07.12.17 21:00 Потребительский кредит Октябрь 16 3725.42 млрд долл Федеральная резервная система США (ФРС)
24.01.17 17:00 Количество проданных домов на вторичном рынке жилья Декабрь 16 5.49 млн Национальная Ассоциация Риэлторов США
19.01.17 15:30 Объем строительства новых домов Декабрь 16 1226 тыс. единиц Министерство торговли США
19.01.17 15:30 Разрешения на строительство Декабрь 16 1210 тыс. единиц Министерство торговли США
19.01.17 15:30 Повторные обращения безработных 08.01.17 2046 тыс. Министерство труда США
19.01.17 15:30 Первоначальные обращения безработных 14.01.17 234 тыс. Министерство труда США
19.01.17 19:00 Индекс ФРС Филадельфии по деловым настроениям Январь 17 23.6 пункты Федеральный Резервный банк Филадельфии
18.01.17 16:15 Задействованные производственные мощности Декабрь 16 75.5 % Федеральная резервная система США (ФРС)
18.01.17 16:15 Объем промышленного производства Декабрь 16 104.6 % Федеральная резервная система США (ФРС)

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
24.01.17 11:00 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.6 пункты Eurostat
24.01.17 11:00 Производственный индекс PMI Январь 17 55.1 пункты Eurostat
24.01.17 11:00 Составной индекс менеджеров по снабжению Январь 17 54.3 пункты Eurostat
19.01.17 14:45 Ставка ЕЦБ 19.01.17 0 % European Central Bank
18.01.17 12:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 101.2 % Eurostat
17.01.17 11:00 Индекс экономических ожиданий института ZEW Январь 17 23.2 пункты Eurostat
16.01.17 12:00 Объем экспорта Ноябрь 16 184.23 млрд евро Eurostat
16.01.17 12:00 Торговый баланс Ноябрь 16 25.9 млрд евро Eurostat
12.01.17 12:00 Объем промышленного производства Ноябрь 16 106.7 % Eurostat
09.01.17 12:00 Уровень безработицы Ноябрь 06 9.8 % Eurostat

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
18.01.17 11:30 Уровень безработицы ILO (3 мес.) Ноябрь 16 4.8 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Число обращений за пособиями по безработице Декабрь 16 787.8 тыс. Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок Декабрь 16 2.3 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 12:30 Индекс отпускных цен производителей PPI Декабрь 16 108.5 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию Декабрь 16 102.6 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Основной индекс отпускных цен производителей PPI с учетом сезонных колебаний Декабрь 16 108 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс закупочных цен производителей Декабрь 16 105.7 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс розничных цен Декабрь 16 267.1 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 11:30 Индекс потребительских цен Декабрь 16 101.9 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
11.01.17 11:30 Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС Ноябрь 16 -3.577 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
25.01.17 11:00 Индекс деловой активности Январь 17 109.8 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
25.01.17 11:00 Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода Январь 17 103.2 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
25.01.17 11:00 Индекс оценки бизнеса на текущий момент Январь 17 116.9 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
24.01.17 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.2 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
24.01.17 10:30 Производственный индекс PMI Январь 17 56.5 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
18.01.17 09:00 Индекс потребительских цен Декабрь 16 108.8 % Федеральное статистическое бюро Германии
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) Январь 17 16.6 пункты Центр экономических исследований ZEW
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (текущая ситуация) Январь 17 77.3 пункты Центр экономических исследований ZEW
13.01.17 09:00 Индекс оптовых цен Декабрь 16 106 % Федеральное статистическое бюро Германии
09.01.17 14:00 Объем промышленного производства Ноябрь 16 110.5 % Министерство экономики и технологий Германии

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
17.01.17 07:30 Задействованные производственные мощности Ноябрь 16 101 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
16.01.17 02:50 Индекс оптовых цен на внутреннем рынке Декабрь 16 99.7 % Центральный Банк Японии
15.01.17 02:50 Объем промышленных заказов в частном секторе, за исключением непостоянных и волатильных заказов Ноябрь 16 833.726 млрд йен Economic and Social Research Inst.
15.01.17 02:50 Общий объем заказов в секторе машиностроения Ноябрь 16 2591.524 млрд йен Economic and Social Research Inst.
13.01.17 02:50 Агрегат М2 денежной массы Декабрь 16 958.7 трлн йен Центральный Банк Японии
13.01.17 02:50 Агрегат М3 денежной массы Декабрь 16 1282.2 трлн йен Центральный Банк Японии
11.01.17 02:50 Объем импорта - м/м Ноябрь 16 55.77 млрд йен Министерство экономики и финансов, Япония
11.01.17 09:00 Индекс текущих экономических индикаторов Ноябрь 16 115.1 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
11.01.17 08:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Ноябрь 16 102.7 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
11.01.17 02:50 Объем экспорта - м/м Ноябрь 16 58.904 млрд йен Министерство экономики и финансов, Япония

Основные показатели

Конференции Quote

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QuoteTerminal

Мои индикаторы
ММВБ 27.01 2266.05 1.65%
РТС 27.01 1195.61 2.75%
USD ЦБ РФ 28.01 60.3196 1.15%
EUR ЦБ РФ 28.01 64.3429 0.50%
EUR/USD 01:59 1.0715 -0.05%
Brent Crude Oil ICE 27.01 55.52 -1.17%

Прогнозы цен
  цель, $ % реком.
Газпром 2.57 -0.39 Держать
ЛУКОЙЛ 60.59 3.64 Накапливать
Норильский никель ГМК 175.54 6.91 Накапливать
Ростелеком 1.42 0.71 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 62.7218 2.8918
EUR/RUB 64.2730 0.3030
EUR/USD 1.0372 -0.0348
GBP/USD 1.2064 -0.0529
USD/JPY 114.8433 0.1883

* Консенсус-прогноз на 30.06.17

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 53.17 57.47
Нефть Brent 55.52 58.17
Золото 1189.50 1228.14
Медь 5864.50 5341.89
Пшеница 427.00 486.73

* Среднегодовой прогноз на 2017 год

Инфляция
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
CPI 10.01.17 5.4 %
PPI 25.01.17 7.4 %

ВВП
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
ВВП 13.12.16 -0.4 %