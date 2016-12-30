Новостные ленты

Ключевые индикаторы
ММВБ 30.12 2232.72 1.20%
РТС 30.12 1152.33 0.71%
РТС-2 30.12 1314.26 0.35%
DJIA 30.12 19762.60 -0.29%
EUR/USD 31.12 1.0516 -0.07%
USD ЦБ РФ 31.12 60.6569 0.64%
EUR ЦБ РФ 31.12 63.8111 1.25%
USDEUR_BKT 29.12 61.6623 0.35%
USDRUB_TOM 30.12 61.2725 1.44%
EURRUB_TOM 30.12 64.525 2.09%
EURUSD_TOM 30.12 1.0578 0.97%
Нал. USD 11:27 61.8414 0.01%
Нал. EUR 11:28 64.94905 -0.04%

Котировки
Газпром 30.12 154.55 1.26%
Роснефть 30.12 402.80 1.00%
ЛУКОЙЛ 30.12 3449 0.72%
СургутНГ 30.12 30.95 -0.05%
НорНикель ГМК 30.12 10122 1.72%
Северсталь 30.12 942.20 3.31%
Сбербанк 30.12 173.25 1.14%
Банк ВТБ 30.12 0.074 0.01%
РусГидро 30.12 0.9259 0.86%
Интер РАО 30.12 3.844 1.16%
USDRUB_TOM 30.12 61.2725 1.44%
EURRUB_TOM 30.12 64.525 2.09%
USDEUR_BKT 29.12 61.6623 0.35%
EUR/USD 31.12 1.0516 -0.07%
GBP/USD 31.12 1.23385 0.12%
USD/JPY 30.12 116.895 0.24%
USD/CHF 30.12 1.01835 -0.55%
USD/CAD 31.12 1.34325 0.03%
AUD/USD 31.12 0.7216 0.00%
EUR/GBP 31.12 0.85205 -0.21%
Brent Crude Oil ICE 30.12 56.82 -0.23%
WTI Crude Oil NYMEX 19.10 51.60 2.60%
Золото FORTS 30.12 1162.60 0.89%
Серебро FORTS 30.12 16.31 0.80%
Платина FORTS 30.12 912.10 0.62%
Алюминий LME 30.12 1713.50 0.03%
Медь LME 30.12 5501 -0.24%
Никель LME 30.12 10010 -0.25%
Пшеница CBOT 29.12 404.75 0.81%
Сахар №11 ICE US 30.12 19.51 0.10%
ОФЗ-26209 30.12 97.6501 -0.26%
ОФЗ-46020 30.12 86.2494 0.52%
ОФЗ 26207 30.12 99.6003 -0.35%
ОФЗ 26206 30.12 99.74 0.13%
Система-03 18.11 99.85 -0.13%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 30.12 98.99 2.90%
ФСК ЕЭС-10 30.12 96 -1.04%
финансовый мир на ладони »

Лидеры рынка
VDSB
 
 14.00 15.23%
AQUA
 
 89.90 14.67%
CNTL
 
 25.00 10.62%
UNKL
 
 5935.00 9.91%
DASB
 
 1.55 9.39%
MORI
 
 9.00 -8.44%
YRSB
 
 114.00 -5.00%
SELL
 
 501.00 -4.39%
SAGO
 
 0.288 -4.00%
MSRS
 
 0.898 -3.44%

Данные на 30.12.16

Аналитика

Информация
На чем инвесторы могли заработать в 2016 году

На чем инвесторы могли заработать в 2016 году

В течение года РБК оценивал доходность различных инвестиций для частных инвесторов. Какие вложения оказались выгодными в 2016 году?
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Новости
30 декабря

Комментарии аналитиков
30 декабря

Карта рынка
  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA

Макроэкономическая статистика

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник Страна
 
30.12.16 11:00 Денежная база 23.12.16 8875.5 млрд руб Банк России Россия
30.12.16 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 30.12.16 649.2 млрд руб Банк России Россия
30.12.16 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 30.12.16 -1116.8 млрд руб Банк России Россия
30.12.16 10:00 Остатки на корсчетах по России 30.12.16 2191.8 млрд руб Банк России Россия
29.12.16 12:00 Объем международных резервов 23.12.16 379.1 млрд долл Банк России Россия
29.12.16 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 29.12.16 10.44 % Банк России Россия
29.12.16 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 29.12.16 10.49 % Банк России Россия
29.12.16 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 29.12.16 10.5 % Банк России Россия
29.12.16 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 29.12.16 10.37 % Банк России Россия
29.12.16 15:30 Повторные обращения безработных 17.12.16 2102 тыс. Министерство труда США США

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
30.12.16 11:00 Денежная база 23.12.16 8875.5 млрд руб Банк России
30.12.16 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 30.12.16 649.2 млрд руб Банк России
30.12.16 10:00 Остатки на корсчетах по России 30.12.16 2191.8 млрд руб Банк России
30.12.16 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 30.12.16 -1116.8 млрд руб Банк России
29.12.16 12:00 Объем международных резервов 23.12.16 379.1 млрд долл Банк России
29.12.16 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 29.12.16 10.37 % Банк России
29.12.16 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 29.12.16 10.44 % Банк России
29.12.16 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 29.12.16 10.49 % Банк России
29.12.16 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 29.12.16 10.5 % Банк России
19.12.16 18:00 Внешнеторговый оборот России Октябрь 16 43.2 млрд долл Росстат

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
29.12.16 15:30 Первоначальные обращения безработных 24.12.16 265 тыс. Министерство труда США
29.12.16 15:30 Повторные обращения безработных 17.12.16 2102 тыс. Министерство труда США
27.12.16 17:00 Индекс потребительского доверия Декабрь 16 113.7 пункты Conference Board
23.12.16 15:30 Персональное потребление III квартал 16 11569 млрд долл Министерство торговли США
22.12.16 15:30 ВВП США IIII квартал 16 16727 млрд долл Министерство торговли США
22.12.16 15:30 Персональные доходы Ноябрь 16 16233.8 млрд долл Министерство торговли США
22.12.16 15:30 Персональные расходы Ноябрь 16 12970.39 млрд долл Министерство торговли США
22.12.16 15:30 Дефлятор ВВП III квартал 16 111.6 % Министерство торговли США
21.12.16 17:00 Медианная цена продаж жилых домов на вторичном рынке Ноябрь 16 234.9 тыс. долл Национальная Ассоциация Риэлторов США
21.12.16 17:00 Количество проданных домов на вторичном рынке жилья Ноябрь 16 5.61 млн Национальная Ассоциация Риэлторов США

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
20.12.16 11:00 Сальдо текущего платежного баланса Еврозоны Октябрь 16 42.143 млрд евро Eurostat
20.12.16 11:00 Сальдо текущего платежного баланса ЕЦБ Октябрь 16 28.424 млрд евро Eurostat
16.12.16 12:00 Объем экспорта Октябрь 16 172.51 млрд евро Eurostat
16.12.16 12:00 Торговый баланс Октябрь 16 20.09 млрд евро Eurostat
16.12.16 12:00 Индекс потребительских цен Ноябрь 16 100.7 % Eurostat
16.12.16 12:00 Объем импорта Октябрь 16 152.42 млрд евро Eurostat
15.12.16 11:00 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 53.1 пункты Eurostat
15.12.16 11:00 Производственный индекс PMI Декабрь 16 54.9 пункты Eurostat
15.12.16 11:00 Составной индекс менеджеров по снабжению Декабрь 16 53.9 пункты Eurostat
14.12.16 12:00 Объем промышленного производства Октябрь 16 104.8 % Eurostat

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
15.12.16 14:00 Ставка Банка Англии 15.12.16 0.25 % Bank of England
15.12.16 11:30 Объем розничных продаж Ноябрь 16 117.7 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
14.12.16 11:30 Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок Ноябрь 16 2.3 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
14.12.16 11:30 Число обращений за пособиями по безработице Ноябрь 16 809 тыс. Национальное статистическое бюро в Лондоне
14.12.16 11:30 Уровень безработицы ILO (3 мес.) Октябрь 16 4.8 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
13.12.16 12:30 Индекс отпускных цен производителей PPI Ноябрь 16 108.3 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
13.12.16 11:30 Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию Ноябрь 16 102.1 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
13.12.16 11:30 Индекс розничных цен Ноябрь 16 265.5 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
13.12.16 11:30 Индекс потребительских цен Ноябрь 16 101.4 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
09.12.16 11:30 Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС Октябрь 16 -0.793 млрд фунт стерл Национальное статистическое бюро в Лондоне

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
22.12.16 09:00 Индекс цен на импорт Ноябрь 16 99.4 % Федеральное статистическое бюро Германии
22.12.16 09:00 Индекс цен на экспорт Ноябрь 16 104.8 % Федеральное статистическое бюро Германии
15.12.16 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 53.8 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
15.12.16 10:30 Производственный индекс PMI Декабрь 16 55.5 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
13.12.16 09:00 Индекс оптовых цен Ноябрь 16 104.7 % Федеральное статистическое бюро Германии
13.12.16 09:00 Индекс потребительских цен Ноябрь 16 108 % Федеральное статистическое бюро Германии
13.12.16 12:00 Индекс института ZEW (текущая ситуация) Декабрь 16 63.5 пункты Центр экономических исследований ZEW
13.12.16 12:00 Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) Декабрь 16 13.8 пункты Центр экономических исследований ZEW
09.12.16 10:00 Объем импорта (с учетом сезонной поправки) Октябрь 16 80.06 млрд евро Федеральное статистическое бюро Германии
09.12.16 10:00 Сальдо текущего платежного баланса Октябрь 16 18.4 млрд евро Федеральное статистическое бюро Германии

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
28.12.16 07:30 Объем промышленного производства Ноябрь 16 99.9 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
27.12.16 02:50 Индекс потребительских цен Ноябрь 16 100.4 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:50 Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты Ноябрь 16 99.8 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 04:30 Абсолютное число безработных Ноябрь 16 1.97 млн Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:30 Индекс потребительских цен в Токио Декабрь 16 99.8 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:50 Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания Декабрь 16 99.5 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:50 Уровень безработицы Ноябрь 16 3.1 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
26.12.16 09:00 Индекс текущих экономических индикаторов Октябрь 16 113.5 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
26.12.16 08:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Октябрь 16 100.8 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
20.12.16 08:00 Ставка Банка Японии 20.12.16 -0.1 % Центральный Банк Японии

Основные показатели

Конференции Quote

Партнеры
QuoteTerminal

Мои индикаторы
ММВБ 30.12 2232.72 1.20%
РТС 30.12 1152.33 0.71%
USD ЦБ РФ 31.12 60.6569 0.64%
EUR ЦБ РФ 31.12 63.8111 1.25%
EUR/USD 31.12 1.0516 -0.07%
Brent Crude Oil ICE 30.12 56.82 -0.23%

Прогнозы цен
  цель, $ % реком.
Газпром 2.55 -0.39 Держать
ЛУКОЙЛ 57.13 -0.16 Накапливать
Норильский никель ГМК 171.46 2.10 Накапливать
Ростелеком 1.41 1.44 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 64.0178 2.7453
EUR/RUB 67.6093 3.0843
EUR/USD 1.0589 0.0073
GBP/USD 1.2128 -0.0210
USD/JPY 108.4425 -8.4525

* Консенсус-прогноз на 30.06.17

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 53.72 57.41
Нефть Brent 56.82 57.58
Золото 1156.40 1244.37
Медь 5520.00 5243.46
Пшеница 404.75 487.40

* Среднегодовой прогноз на 2017 год

Инфляция
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
CPI 06.12.16 5.8 %
PPI 15.12.16 4.3 %

ВВП
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
ВВП 13.12.16 -0.4 %