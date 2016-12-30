В понедельник, 7 июля, портал Quote.rbc.ru провел онлайн-конференцию на тему "Российская экономика во втором полугодии: война и мир". Каковы перспективы российской экономики на второе полугодие 2014г. Как санкции Запада отразятся на экономическом росте? Угрожает ли рецессия российской экономике? Об этом и многом другом директор департамента аналитической информации группы компаний "РБК" Александр Яковлев говорил с директором направления "Государственные финансы" Standard & Poor’s Борисом Копейкиным и экономистом Credit Suisse Алексеем Погореловым.