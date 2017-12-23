Квартальная премия: куда инвестировать в первые месяцы 2017 года В какие активы лучше всего инвестировать в первом квартале этого года? По просьбе РБК на этот вопрос ответили финансовые аналитики и портфельные управляющие Сколько может принести одолжение государству Минфин объявил, что намерен занять у частных инвесторов более 400 млрд руб., разместив облигации федерального займа. Чем интересны эти бумаги и в каком случае стоит в них вкладываться?