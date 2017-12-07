Новостные ленты

Ключевые индикаторы
ММВБ 03.02 2226.61 0.41%
РТС 03.02 1190.40 1.62%
РТС-2 03.02 1469.16 1.27%
DJIA 00:20 20071.46 0.94%
EUR/USD 00:59 1.0784 0.04%
USD ЦБ РФ 04.02 59.3137 -1.12%
EUR ЦБ РФ 04.02 63.8156 -1.41%
USDEUR_BKT 02.02 61.459 -1.22%
USDRUB_TOM 03.02 58.9425 -0.81%
EURRUB_TOM 03.02 63.585 -0.56%
EURUSD_TOM 03.02 1.0781 0.20%
Нал. USD 05:01 59.27945 0.01%
Нал. EUR 05:02 63.7814 0.04%

Котировки
Газпром 03.02 149.35 0.37%
Роснефть 03.02 397.85 0.14%
ЛУКОЙЛ 03.02 3370.50 0.18%
СургутНГ 03.02 32.665 2.16%
НорНикель ГМК 03.02 10089 -1.62%
Северсталь 03.02 932.60 -2.04%
Сбербанк 03.02 173.80 0.56%
Банк ВТБ 03.02 0.06929 0.29%
РусГидро 03.02 1.0878 2.72%
Интер РАО 03.02 4.01 -0.37%
USDRUB_TOM 03.02 58.9425 -0.81%
EURRUB_TOM 03.02 63.585 -0.56%
USDEUR_BKT 02.02 61.459 -1.22%
EUR/USD 00:59 1.0784 0.04%
GBP/USD 00:59 1.24875 0.04%
USD/JPY 00:00 112.705 0.01%
USD/CHF 03.02 0.99265 0.02%
USD/CAD 00:59 1.3023 -0.04%
AUD/USD 00:00 0.76835 0.00%
EUR/GBP 01:00 0.86425 0.08%
Brent Crude Oil ICE 03.02 56.81 0.12%
WTI Crude Oil NYMEX 19.10 51.60 2.60%
Золото FORTS 03.02 1225.50 0.21%
Серебро FORTS 03.02 17.61 -0.34%
Платина FORTS 03.02 1007.50 -0.29%
Алюминий LME 03.02 1808.50 -0.25%
Медь LME 03.02 5836 -1.14%
Никель LME 03.02 10160 -1.93%
Пшеница CBOT 02.02 434.50 0.17%
Сахар №11 ICE US 02.02 20.55 -1.39%
ОФЗ-26209 03.02 98.7502 -0.20%
ОФЗ-46020 03.02 87.7984 0.92%
ОФЗ 26207 03.02 101.3108 -0.38%
ОФЗ 26206 03.02 99.455 0.01%
Система-03 18.11 99.85 -0.13%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 03.02 97 -1.52%
ФСК ЕЭС-10 03.02 96 -1.04%
финансовый мир на ладони »

Лидеры рынка
KROT
 
 401.00 39.72%
KROTP
 
 176.00 39.68%
OMSH
 
 607.00 38.27%
CHGZ
 
 39.90 24.69%
NKSH
 
 12.80 12.28%
MORI
 
 6.64 -11.47%
GTLC
 
 0.382 -10.54%
TGKO
 
 2.75 -9.84%
RUALR
 
 351.30 -5.67%
RUAL
 
 35.13 -5.56%

Данные на 03.02.17

Аналитика

Информация
ЕС против США: в чей рынок лучше инвестировать в 2017 году

ЕС против США: в чей рынок лучше инвестировать в 2017 году

В 2017 году европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 может в два раза обогнать по доходности американский S&P 500, прогнозирует Goldman Sachs. Стоит ли верить этому прогнозу и в какие европейские активы вкладывать?

  • Почему евро будет стоить 65 руб. к концу февраля

    В феврале курс евро к рублю может незначительно укрепиться, считают эксперты, опрошенные РБК. Больше всего на динамику валютной пары могут повлиять интервенции Минфина, заседание Банка России и риторика ФРС США
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Новости
3 февраля

Карта рынка
  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA

Макроэкономическая статистика

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник Страна
 
07.12.17 21:00 Потребительский кредит Октябрь 16 3725.42 млрд долл Федеральная резервная система США (ФРС) США
03.02.17 13:00 Ключевая ставка 03.02.17 10 % Банк России Россия
03.02.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 03.02.17 541.9 млрд руб Банк России Россия
03.02.17 11:00 Денежная база 27.01.17 8705.7 млрд руб Банк России Россия
03.02.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 03.02.17 1674.5 млрд руб Банк России Россия
03.02.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 03.02.17 10.25 % Банк России Россия
03.02.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 03.02.17 10.49 % Банк России Россия
03.02.17 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.4 пункты Федеральное статистическое бюро Германии Германия
03.02.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 03.02.17 10.51 % Банк России Россия
03.02.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 03.02.17 10.45 % Банк России Россия

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
03.02.17 13:00 Ключевая ставка 03.02.17 10 % Банк России
03.02.17 11:00 Денежная база 27.01.17 8705.7 млрд руб Банк России
03.02.17 10:00 Остатки на корсчетах по России 03.02.17 1674.5 млрд руб Банк России
03.02.17 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 03.02.17 183.7 млрд руб Банк России
03.02.17 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 03.02.17 541.9 млрд руб Банк России
03.02.17 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 03.02.17 10.25 % Банк России
03.02.17 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 03.02.17 10.49 % Банк России
03.02.17 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 03.02.17 10.51 % Банк России
03.02.17 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 03.02.17 10.45 % Банк России
02.02.17 12:00 Объем международных резервов 27.01.17 392.5 млрд долл Банк России

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
07.12.17 21:00 Потребительский кредит Октябрь 16 3725.42 млрд долл Федеральная резервная система США (ФРС)
02.02.17 15:30 Первоначальные обращения безработных 28.01.17 246 тыс. Министерство труда США
02.02.17 15:30 Повторные обращения безработных 21.01.17 2064 тыс. Министерство труда США
01.02.17 17:00 Индекс деловой активности в производственной сфере Январь 17 56 пункты Институт менеджеров по поставкам
01.02.17 17:00 Ценовая составляющая индекса ISM Январь 17 69 пункты Институт менеджеров по поставкам
01.02.17 21:15 Ставка ФРС США 01.02.17 0.75 % Федеральная резервная система США (ФРС)
01.02.17 01:00 Объем продаж автомобилей (всего) Январь 17 17.61 млн --
31.01.17 17:00 Индекс потребительского доверия Январь 17 111.8 тыс. пункты Conference Board
31.01.17 16:45 Индекс менеджеров по закупкам, Чикаго Январь 17 50.3 пункты Ассоциация Менеджеров по снабжению Чикаго (PMI)
30.01.17 15:30 Персональные расходы Декабрь 16 13032.13 млрд долл Министерство торговли США

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
02.02.17 11:00 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.7 пункты Eurostat
02.02.17 11:00 Производственный индекс PMI Январь 17 55.2 пункты Eurostat
02.02.17 12:00 Индекс цен производителей Декабрь 17 103.7 % Eurostat
02.02.17 11:00 Составной индекс менеджеров по снабжению Январь 17 54.4 пункты Eurostat
31.01.17 12:00 Уровень безработицы Декабрь 16 9.6 % Eurostat
31.01.17 12:00 ВВП Еврозоны IV квартал 16 2530.3908 млрд евро Eurostat
30.01.17 12:00 Индекс уверенности, экономика Январь 17 107.9 пункты Eurostat
30.01.17 12:00 Индикатор уверенности в деловой среде Январь 17 0.77 пункты Eurostat
30.01.17 12:00 Индекс уверенности, производителей Январь 17 0.8 пункты Eurostat
30.01.17 12:00 Индекс уверенности, сфера услуг Январь 17 12.9 пункты Eurostat

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
02.02.17 14:00 Ставка Банка Англии 02.02.17 0.25 % Bank of England
02.02.17 11:30 Производственный индекс PMI Январь 17 55.9 пункты Markit Economics
31.01.17 02:00 Индекс доверия потребителей (GfK) Январь 17 -5 пункты Национальное статистическое бюро в Лондоне
31.01.17 11:30 Денежный агрегат М4 Декабрь 16 2246.2 млрд фунт стерл Bank of England
31.01.17 11:30 Объем потребительских кредитов Декабрь 16 1.039 млрд фунт стерл Bank of England
31.01.17 11:30 Объем гарантированных кредитов на жилые дома Декабрь 16 3.798 млрд фунт стерл Bank of England
18.01.17 11:30 Уровень безработицы ILO (3 мес.) Ноябрь 16 4.8 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Число обращений за пособиями по безработице Декабрь 16 787.8 тыс. Национальное статистическое бюро в Лондоне
18.01.17 11:30 Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок Декабрь 16 2.3 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
17.01.17 12:30 Индекс отпускных цен производителей PPI Декабрь 16 108.5 % Национальное статистическое бюро в Лондоне

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
03.02.17 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Январь 17 53.4 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
02.02.17 10:30 Производственный индекс PMI Январь 17 56.4 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
31.01.17 10:55 Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) Январь 17 5.9 % Федеральное агентство по труду Германии
31.01.17 10:55 Уровень безработицы ILO Декабрь 16 3.9 % Международная Организация Труда (ILO)
27.01.17 09:00 Индекс цен на импорт Декабрь 16 101.3 % Федеральное статистическое бюро Германии
27.01.17 09:00 Индекс цен на экспорт Декабрь 16 105.2 % Федеральное статистическое бюро Германии
25.01.17 11:00 Индекс деловой активности Январь 17 109.8 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
25.01.17 11:00 Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода Январь 17 103.2 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
25.01.17 11:00 Индекс оценки бизнеса на текущий момент Январь 17 116.9 пункты Немецкий исследовательский институт IFO
17.01.17 12:00 Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) Январь 17 16.6 пункты Центр экономических исследований ZEW

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
01.02.17 02:50 Объем продаж транспортных средств Январь 17 258.085 млрд йен Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
31.01.17 07:30 Объем промышленного производства Декабрь 16 100.4 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
31.01.17 04:30 Абсолютное число безработных Декабрь 16 1.93 млн Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
31.01.17 02:50 Уровень безработицы Декабрь 16 3.1 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
31.01.17 08:00 Ставка Банка Японии 31.01.17 -0.1 % Центральный Банк Японии
30.01.17 02:50 Строительство новых домов Декабрь 16 78.406 тыс. единиц Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
30.01.17 02:50 Объем закладок новых фундаментов Декабрь 16 0.923 млн единиц Ministry of Land Infrastructure & Transport
30.01.17 07:00 Объем производства транспортных средств Декабрь 16 781.378 единиц Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
30.01.17 07:50 Объем заказов на строительство Декабрь 16 1500.4 млрд йен Ministry of Land Infrastructure & Transport
30.01.17 07:50 Расходы на строительство Декабрь 16 318.488 тыс. йен Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)

Основные показатели

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QuoteTerminal

Мои индикаторы
ММВБ 03.02 2226.61 0.41%
РТС 03.02 1190.40 1.62%
USD ЦБ РФ 04.02 59.3137 -1.12%
EUR ЦБ РФ 04.02 63.8156 -1.41%
EUR/USD 00:59 1.0784 0.04%
Brent Crude Oil ICE 03.02 56.81 0.12%

Прогнозы цен
  цель, $ % реком.
Газпром 2.62 5.22 Держать
ЛУКОЙЛ 61.83 10.04 Накапливать
Норильский никель ГМК 175.54 4.37 Накапливать
Ростелеком 1.42 0.71 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 61.8198 2.8773
EUR/RUB 63.7353 0.1503
EUR/USD 1.0327 -0.0453
GBP/USD 1.2057 -0.0426
USD/JPY 116.9199 4.2299

* Консенсус-прогноз на 30.06.17

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI None 57.43
Нефть Brent 56.81 58.17
Золото 1216.70 1221.46
Медь 5845.00 5371.70
Пшеница 434.50 490.73

* Среднегодовой прогноз на 2017 год

Инфляция
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
CPI 10.01.17 5.4 %
PPI 25.01.17 7.4 %

ВВП
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
ВВП 13.12.16 -0.4 %