Почему женщины инвестируют успешнее мужчин Женщины осторожнее в финансовых решениях, чем мужчины с таким же уровнем знаний, и это позволяет им успешнее управлять деньгами, считают ученые из Франкфуртского университета. Чему можно научиться у женщин-инвесторов? Помочь ближнему: больше половины россиян участвуют в благотворительности Россияне стали чаще жертвовать деньги нуждающимся — за последние два года это сделали 65% граждан, опрошенных НАФИ, по сравнению с 43% в 2014 году. С чем связана эта тенденция?