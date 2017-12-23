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Макроэкономическая статистика
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|Страна
|23.12.17 17:00
|Продажи новых домов
|Ноябрь 16
|592
|тыс.
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|США
|13.01.17 11:00
|Денежная база
|31.12.16
|9076.1
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|13.01.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|13.01.17
|752.5
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|13.01.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|13.01.17
|2440.5
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|13.01.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|13.01.17
|10.27
|%
|Банк России
|Россия
|13.01.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|13.01.17
|10.59
|%
|Банк России
|Россия
|13.01.17 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|13.01.17
|10.59
|%
|Банк России
|Россия
|13.01.17 09:00
|Индекс оптовых цен
|Декабрь 16
|106
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|Германия
|13.01.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|13.01.17
|10.51
|%
|Банк России
|Россия
|13.01.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|13.01.17
|-310.8
|млрд руб
|Банк России
|Россия
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|13.01.17 11:00
|Денежная база
|31.12.16
|9076.1
|млрд руб
|Банк России
|13.01.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|13.01.17
|752.5
|млрд руб
|Банк России
|13.01.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|13.01.17
|-310.8
|млрд руб
|Банк России
|13.01.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|13.01.17
|10.27
|%
|Банк России
|13.01.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|13.01.17
|2440.5
|млрд руб
|Банк России
|13.01.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|13.01.17
|10.51
|%
|Банк России
|13.01.17 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|13.01.17
|10.59
|%
|Банк России
|13.01.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|13.01.17
|10.59
|%
|Банк России
|12.01.17 12:00
|Объем международных резервов
|06.01.17
|377.7
|млрд долл
|Банк России
|10.01.17 18:00
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|100.4
|%
|Росстат
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|23.12.17 17:00
|Продажи новых домов
|Ноябрь 16
|592
|тыс.
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|12.01.17 15:30
|Первоначальные обращения безработных
|31.12.17
|247
|тыс.
|Министерство труда США
|12.01.17 15:30
|Повторные обращения безработных
|31.12.16
|2087
|тыс.
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
|Декабрь 16
|156
|тыс.
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в частном секторе
|Декабрь 16
|144
|тыс.
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Объем экспорта
|Ноябрь 16
|185.833
|млрд долл
|Министерство торговли США
|06.01.17 15:30
|Изменение средней почасовой оплаты труда
|Декабрь 16
|21.8
|долл
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Средняя продолжительность рабочей недели
|Декабрь 16
|33.6
|час.
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Уровень безработицы
|Декабрь 16
|4.7
|%
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Объем импорта
|Ноябрь 16
|231.07
|млрд долл
|Министерство торговли США
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|09.01.17 12:00
|Уровень безработицы
|Ноябрь 06
|9.8
|%
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, производителей
|Декабрь 16
|0.1
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, экономика
|Декабрь 16
|107.8
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, сфера услуг
|Декабрь 16
|12.9
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, потребителей
|Декабрь 16
|-5.1
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индикатор уверенности в деловой среде
|Декабрь 16
|0.8
|пункты
|Eurostat
|05.01.17 12:00
|Индекс цен производителей
|Ноябрь 16
|103
|%
|Eurostat
|04.01.17 11:00
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|53.7
|пункты
|Eurostat
|04.01.17 11:00
|Составной индекс менеджеров по снабжению
|Декабрь 16
|54.4
|пункты
|Eurostat
|02.01.17 11:00
|Производственный индекс PMI
|Декабрь 16
|54.9
|пункты
|Eurostat
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|05.01.17 11:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|56.2
|пункты
|Markit Economics
|04.01.17 11:30
|Денежный агрегат М4
|Ноябрь 16
|2258.7
|млрд фунт стерл
|Bank of England
|04.01.17 11:30
|Объем потребительских кредитов
|Ноябрь 16
|1.926
|млрд фунт стерл
|Bank of England
|23.12.16 11:30
|Экспорт
|III квартал 16
|138.893
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|Импорт
|III квартал 16
|155.616
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|Инвестиции в основной капитал
|III квартал 16
|78.402
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|ВВП Великобритании
|III квартал 16
|468.771
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|Частное потребление
|III квартал 16
|292.635
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|Инвестиции в развитие бизнеса
|III квартал 16
|43.994
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|Государственные расходы
|III квартал 16
|91.253
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|13.01.17 09:00
|Индекс оптовых цен
|Декабрь 16
|106
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|09.01.17 14:00
|Объем промышленного производства
|Ноябрь 16
|110.5
|%
|Министерство экономики и технологий Германии
|09.01.17 10:00
|Объем импорта (с учетом сезонной поправки)
|Ноябрь 16
|82.8
|млрд евро
|Федеральное статистическое бюро Германии
|09.01.17 10:00
|Объем экспорта (с учетом сезонной поправки)
|Ноябрь 16
|104.52
|млрд евро
|Федеральное статистическое бюро Германии
|06.01.17 14:00
|Объем промышленных заказов
|Ноябрь 16
|113.9
|%
|Министерство экономики и труда Германии
|04.01.17 10:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|54.3
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|03.01.17 10:55
|Изменение числа безработных
|Декабрь 16
|2.638
|млн
|Федеральное агентство по труду Германии
|03.01.17 10:55
|Уровень безработицы ILO
|Ноябрь 16
|4.1
|%
|Международная Организация Труда (ILO)
|03.01.17 10:55
|Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний)
|Декабрь 16
|6
|%
|Федеральное агентство по труду Германии
|02.01.17 10:30
|Производственный индекс PMI
|Декабрь 16
|55.6
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|11.01.17 08:00
|Индекс опережающих экономических индикаторов
|Ноябрь 16
|102.7
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|11.01.17 09:00
|Индекс текущих экономических индикаторов
|Ноябрь 16
|115.1
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|10.01.17 09:00
|Индекс потребительской уверенности в частном секторе
|Декабрь 16
|43.1
|пункты
|Economic and Social Research Inst.
|03.01.17 02:50
|Объем продаж транспортных средств
|Декабрь 16
|264.938
|млрд йен
|Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
|28.12.16 07:00
|Объем производства транспортных средств
|Ноябрь 06
|840.33
|единиц
|Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
|28.12.16 07:30
|Объем промышленного производства
|Ноябрь 16
|99.9
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|27.12.16 07:50
|Объем заказов на строительство
|Ноябрь 16
|944.53
|млрд йен
|Ministry of Land Infrastructure & Transport
|27.12.16 02:50
|Строительство новых домов
|Ноябрь 16
|85.051
|тыс. единиц
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|27.12.16 07:50
|Расходы на строительство
|Ноябрь 16
|270.848
|тыс. йен
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|27.12.16 02:50
|Индекс потребительских цен
|Ноябрь 16
|100.4
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)