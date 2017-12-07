ЕС против США: в чей рынок лучше инвестировать в 2017 году В 2017 году европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 может в два раза обогнать по доходности американский S&P 500, прогнозирует Goldman Sachs. Стоит ли верить этому прогнозу и в какие европейские активы вкладывать? Почему евро будет стоить 65 руб. к концу февраля В феврале курс евро к рублю может незначительно укрепиться, считают эксперты, опрошенные РБК. Больше всего на динамику валютной пары могут повлиять интервенции Минфина, заседание Банка России и риторика ФРС США