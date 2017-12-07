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Макроэкономическая статистика
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|Страна
|07.12.17 21:00
|Потребительский кредит
|Октябрь 16
|3725.42
|млрд долл
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|США
|03.02.17 13:00
|Ключевая ставка
|03.02.17
|10
|%
|Банк России
|Россия
|03.02.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|03.02.17
|541.9
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|03.02.17 11:00
|Денежная база
|27.01.17
|8705.7
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|03.02.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|03.02.17
|1674.5
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|03.02.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|03.02.17
|10.25
|%
|Банк России
|Россия
|03.02.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|03.02.17
|10.49
|%
|Банк России
|Россия
|03.02.17 10:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Январь 17
|53.4
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|Германия
|03.02.17 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|03.02.17
|10.51
|%
|Банк России
|Россия
|03.02.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|03.02.17
|10.45
|%
|Банк России
|Россия
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|03.02.17 13:00
|Ключевая ставка
|03.02.17
|10
|%
|Банк России
|03.02.17 11:00
|Денежная база
|27.01.17
|8705.7
|млрд руб
|Банк России
|03.02.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|03.02.17
|1674.5
|млрд руб
|Банк России
|03.02.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|03.02.17
|183.7
|млрд руб
|Банк России
|03.02.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|03.02.17
|541.9
|млрд руб
|Банк России
|03.02.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|03.02.17
|10.25
|%
|Банк России
|03.02.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|03.02.17
|10.49
|%
|Банк России
|03.02.17 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|03.02.17
|10.51
|%
|Банк России
|03.02.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|03.02.17
|10.45
|%
|Банк России
|02.02.17 12:00
|Объем международных резервов
|27.01.17
|392.5
|млрд долл
|Банк России
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|07.12.17 21:00
|Потребительский кредит
|Октябрь 16
|3725.42
|млрд долл
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|02.02.17 15:30
|Первоначальные обращения безработных
|28.01.17
|246
|тыс.
|Министерство труда США
|02.02.17 15:30
|Повторные обращения безработных
|21.01.17
|2064
|тыс.
|Министерство труда США
|01.02.17 17:00
|Индекс деловой активности в производственной сфере
|Январь 17
|56
|пункты
|Институт менеджеров по поставкам
|01.02.17 17:00
|Ценовая составляющая индекса ISM
|Январь 17
|69
|пункты
|Институт менеджеров по поставкам
|01.02.17 21:15
|Ставка ФРС США
|01.02.17
|0.75
|%
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|01.02.17 01:00
|Объем продаж автомобилей (всего)
|Январь 17
|17.61
|млн
|--
|31.01.17 17:00
|Индекс потребительского доверия
|Январь 17
|111.8
|тыс. пункты
|Conference Board
|31.01.17 16:45
|Индекс менеджеров по закупкам, Чикаго
|Январь 17
|50.3
|пункты
|Ассоциация Менеджеров по снабжению Чикаго (PMI)
|30.01.17 15:30
|Персональные расходы
|Декабрь 16
|13032.13
|млрд долл
|Министерство торговли США
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|02.02.17 11:00
|Индекс PMI для сферы услуг
|Январь 17
|53.7
|пункты
|Eurostat
|02.02.17 11:00
|Производственный индекс PMI
|Январь 17
|55.2
|пункты
|Eurostat
|02.02.17 12:00
|Индекс цен производителей
|Декабрь 17
|103.7
|%
|Eurostat
|02.02.17 11:00
|Составной индекс менеджеров по снабжению
|Январь 17
|54.4
|пункты
|Eurostat
|31.01.17 12:00
|Уровень безработицы
|Декабрь 16
|9.6
|%
|Eurostat
|31.01.17 12:00
|ВВП Еврозоны
|IV квартал 16
|2530.3908
|млрд евро
|Eurostat
|30.01.17 12:00
|Индекс уверенности, экономика
|Январь 17
|107.9
|пункты
|Eurostat
|30.01.17 12:00
|Индикатор уверенности в деловой среде
|Январь 17
|0.77
|пункты
|Eurostat
|30.01.17 12:00
|Индекс уверенности, производителей
|Январь 17
|0.8
|пункты
|Eurostat
|30.01.17 12:00
|Индекс уверенности, сфера услуг
|Январь 17
|12.9
|пункты
|Eurostat
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|02.02.17 14:00
|Ставка Банка Англии
|02.02.17
|0.25
|%
|Bank of England
|02.02.17 11:30
|Производственный индекс PMI
|Январь 17
|55.9
|пункты
|Markit Economics
|31.01.17 02:00
|Индекс доверия потребителей (GfK)
|Январь 17
|-5
|пункты
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|31.01.17 11:30
|Денежный агрегат М4
|Декабрь 16
|2246.2
|млрд фунт стерл
|Bank of England
|31.01.17 11:30
|Объем потребительских кредитов
|Декабрь 16
|1.039
|млрд фунт стерл
|Bank of England
|31.01.17 11:30
|Объем гарантированных кредитов на жилые дома
|Декабрь 16
|3.798
|млрд фунт стерл
|Bank of England
|18.01.17 11:30
|Уровень безработицы ILO (3 мес.)
|Ноябрь 16
|4.8
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|18.01.17 11:30
|Число обращений за пособиями по безработице
|Декабрь 16
|787.8
|тыс.
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|18.01.17 11:30
|Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок
|Декабрь 16
|2.3
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|17.01.17 12:30
|Индекс отпускных цен производителей PPI
|Декабрь 16
|108.5
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|03.02.17 10:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Январь 17
|53.4
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|02.02.17 10:30
|Производственный индекс PMI
|Январь 17
|56.4
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|31.01.17 10:55
|Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний)
|Январь 17
|5.9
|%
|Федеральное агентство по труду Германии
|31.01.17 10:55
|Уровень безработицы ILO
|Декабрь 16
|3.9
|%
|Международная Организация Труда (ILO)
|27.01.17 09:00
|Индекс цен на импорт
|Декабрь 16
|101.3
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|27.01.17 09:00
|Индекс цен на экспорт
|Декабрь 16
|105.2
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|25.01.17 11:00
|Индекс деловой активности
|Январь 17
|109.8
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|25.01.17 11:00
|Индекс деловых ожиданий на ближайшие полгода
|Январь 17
|103.2
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|25.01.17 11:00
|Индекс оценки бизнеса на текущий момент
|Январь 17
|116.9
|пункты
|Немецкий исследовательский институт IFO
|17.01.17 12:00
|Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере)
|Январь 17
|16.6
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|01.02.17 02:50
|Объем продаж транспортных средств
|Январь 17
|258.085
|млрд йен
|Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
|31.01.17 07:30
|Объем промышленного производства
|Декабрь 16
|100.4
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|31.01.17 04:30
|Абсолютное число безработных
|Декабрь 16
|1.93
|млн
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|31.01.17 02:50
|Уровень безработицы
|Декабрь 16
|3.1
|%
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
|31.01.17 08:00
|Ставка Банка Японии
|31.01.17
|-0.1
|%
|Центральный Банк Японии
|30.01.17 02:50
|Строительство новых домов
|Декабрь 16
|78.406
|тыс. единиц
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|30.01.17 02:50
|Объем закладок новых фундаментов
|Декабрь 16
|0.923
|млн единиц
|Ministry of Land Infrastructure & Transport
|30.01.17 07:00
|Объем производства транспортных средств
|Декабрь 16
|781.378
|единиц
|Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
|30.01.17 07:50
|Объем заказов на строительство
|Декабрь 16
|1500.4
|млрд йен
|Ministry of Land Infrastructure & Transport
|30.01.17 07:50
|Расходы на строительство
|Декабрь 16
|318.488
|тыс. йен
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)