Новостные ленты

Ключевые индикаторы
ММВБ 18:50 2211.25 -0.12%
РТС 18:50 1160.27 -1.05%
РТС-2 18:50 1357.42 -0.26%
DJIA 23:12 19907.81 -0.28%
EUR/USD 22:24 1.0569 0.37%
USD ЦБ РФ 10.01 59.8961 -1.25%
EUR ЦБ РФ 10.01 63.1125 -1.09%
USDEUR_BKT 23:12 61.6149 0.95%
USDRUB_TOM 23:12 60.075 0.76%
EURRUB_TOM 23:09 63.52 1.19%
EURUSD_TOM 23:09 1.0567 0.20%
Нал. USD 23:11 60.17125 -0.11%
Нал. EUR 23:11 63.3226 0.09%

Котировки
Газпром 18:45 154.40 0.19%
Роснефть 18:45 394 0.38%
ЛУКОЙЛ 18:45 3384.50 0.58%
СургутНГ 18:45 31.30 -1.23%
НорНикель ГМК 18:49 10115 0.75%
Северсталь 18:45 951 0.97%
Сбербанк 18:45 168.35 -1.37%
Банк ВТБ 18:45 0.07058 -0.55%
РусГидро 18:49 0.9349 0.04%
Интер РАО 18:49 4.15 -2.38%
USDRUB_TOM 23:12 60.075 0.76%
EURRUB_TOM 23:09 63.52 1.19%
USDEUR_BKT 23:12 61.6149 0.95%
EUR/USD 22:24 1.0569 0.37%
GBP/USD 22:24 1.21615 -0.75%
USD/JPY 22:24 116.15 -0.76%
USD/CHF 22:24 1.0156 -0.17%
USD/CAD 22:24 1.3221 -0.28%
AUD/USD 22:24 0.7363 0.91%
EUR/GBP 22:24 0.86905 1.13%
Brent Crude Oil ICE 23:04 54.80 -4.03%
WTI Crude Oil NYMEX 19.10 51.60 2.60%
Золото FORTS 23:12 1188.50 0.41%
Серебро FORTS 22:54 16.74 0.54%
Платина FORTS 22:43 988 1.44%
Алюминий LME 06.01 1722 0.73%
Медь LME 06.01 5546.50 -1.15%
Никель LME 06.01 10185 -0.44%
Пшеница CBOT 06.01 423.25 4.57%
Сахар №11 ICE US 09.01 20.47 -1.35%
ОФЗ-26209 18:48 98.4001 -0.10%
ОФЗ-46020 18:45 86.9959 -0.00%
ОФЗ 26207 18:40 101.0001 0.62%
ОФЗ 26206 18:45 99.5504 -0.23%
Система-03 18.11 99.85 -0.13%
МТС, 05 13.07 99.80 -0.11%
РЖД-16 об 18:45 97 -2.99%
ФСК ЕЭС-10 10:00 96 -1.04%
финансовый мир на ладони »

Лидеры рынка
ZILL
 
 1615.00 7.67%
MRKV
 
 0.0568 6.17%
NAUK
 
 279.00 6.08%
TGKA
 
 0.014945 5.81%
DZRDP
 
 1650.00 5.77%
ROSB
 
 66.70 -5.79%
CHEP
 
 101.10 -5.43%
IGST
 
 1250.00 -4.94%
JNOSP
 
 17.50 -4.89%
MORI
 
 7.65 -4.49%

Данные на 18:50

Аналитика

Информация
Почему рубль может ослабнуть к концу недели

Почему рубль может ослабнуть к концу недели

На этой неделе значительные валютные колебания маловероятны, считают опрошенные РБК аналитики. Однако к пятнице доллар может немного вырасти, если к тому приложат усилия представители ФРС
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Новости
9 января

Карта рынка
  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA

Макроэкономическая статистика

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник Страна
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США США
09.01.17 12:00 Уровень безработицы Ноябрь 06 9.8 % Eurostat Еврозона
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Декабрь 16 156 тыс. Министерство труда США США
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, производителей Декабрь 16 0.1 пункты Eurostat Еврозона
06.01.17 15:30 Торговый баланс Ноябрь 16 -45.24 млрд долл Министерство торговли США США
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в частном секторе Декабрь 16 144 тыс. Министерство труда США США
06.01.17 15:30 Объем экспорта Ноябрь 16 185.833 млрд долл Министерство торговли США США
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, экономика Декабрь 16 107.8 пункты Eurostat Еврозона
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в промышленном секторе Декабрь 16 17 тыс. Министерство труда США США
06.01.17 12:00 Индикатор уверенности в деловой среде Декабрь 16 0.8 пункты Eurostat Еврозона

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
30.12.16 11:00 Денежная база 23.12.16 8875.5 млрд руб Банк России
30.12.16 10:00 Остатки на депозитных счетах по России 30.12.16 649.2 млрд руб Банк России
30.12.16 10:00 Остатки на корсчетах по России 30.12.16 2191.8 млрд руб Банк России
30.12.16 10:00 Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности 30.12.16 -1116.8 млрд руб Банк России
29.12.16 12:00 Объем международных резервов 23.12.16 379.1 млрд долл Банк России
29.12.16 13:00 MOSPRIME0N (1д.) 29.12.16 10.37 % Банк России
29.12.16 13:00 MOSPRIME1M (1 мес.) 29.12.16 10.44 % Банк России
29.12.16 13:00 MOSPRIME6M (6 мес.) 29.12.16 10.49 % Банк России
29.12.16 13:00 MOSPRIME3M (3 мес.) 29.12.16 10.5 % Банк России
19.12.16 18:00 Внешнеторговый оборот России Октябрь 16 43.2 млрд долл Росстат

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
23.12.17 17:00 Продажи новых домов Ноябрь 16 592 тыс. Национальная Ассоциация Риэлторов США
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Декабрь 16 156 тыс. Министерство труда США
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в частном секторе Декабрь 16 144 тыс. Министерство труда США
06.01.17 15:30 Объем экспорта Ноябрь 16 185.833 млрд долл Министерство торговли США
06.01.17 15:30 Изменение числа занятых в промышленном секторе Декабрь 16 17 тыс. Министерство труда США
06.01.17 15:30 Торговый баланс Ноябрь 16 -45.24 млрд долл Министерство торговли США
06.01.17 15:30 Объем импорта Ноябрь 16 231.07 млрд долл Министерство торговли США
06.01.17 15:30 Уровень безработицы Декабрь 16 4.7 % Министерство труда США
05.01.17 15:30 Повторные обращения безработных 24.12.16 2112 тыс. Министерство труда США
05.01.17 01:00 Объем продаж автомобилей (всего) Декабрь 16 18.43 млн --

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
09.01.17 12:00 Уровень безработицы Ноябрь 06 9.8 % Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, производителей Декабрь 16 0.1 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, экономика Декабрь 16 107.8 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, сфера услуг Декабрь 16 12.9 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индекс уверенности, потребителей Декабрь 16 -5.1 пункты Eurostat
06.01.17 12:00 Индикатор уверенности в деловой среде Декабрь 16 0.8 пункты Eurostat
05.01.17 12:00 Индекс цен производителей Ноябрь 16 103 % Eurostat
04.01.17 11:00 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 53.7 пункты Eurostat
04.01.17 11:00 Составной индекс менеджеров по снабжению Декабрь 16 54.4 пункты Eurostat
02.01.17 11:00 Производственный индекс PMI Декабрь 16 54.9 пункты Eurostat

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
05.01.17 11:30 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 56.2 пункты Markit Economics
15.12.16 14:00 Ставка Банка Англии 15.12.16 0.25 % Bank of England
15.12.16 11:30 Объем розничных продаж Ноябрь 16 117.7 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
14.12.16 11:30 Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок Ноябрь 16 2.3 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
14.12.16 11:30 Уровень безработицы ILO (3 мес.) Октябрь 16 4.8 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
14.12.16 11:30 Число обращений за пособиями по безработице Ноябрь 16 809 тыс. Национальное статистическое бюро в Лондоне
13.12.16 12:30 Индекс отпускных цен производителей PPI Ноябрь 16 108.3 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
13.12.16 11:30 Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию Ноябрь 16 102.1 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
13.12.16 11:30 Индекс потребительских цен Ноябрь 16 101.4 % Национальное статистическое бюро в Лондоне
13.12.16 11:30 Индекс розничных цен Ноябрь 16 265.5 % Национальное статистическое бюро в Лондоне

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
04.01.17 10:30 Индекс PMI для сферы услуг Декабрь 16 54.3 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
03.01.17 10:55 Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) Декабрь 16 6 % Федеральное агентство по труду Германии
03.01.17 10:55 Уровень безработицы ILO Ноябрь 16 4.1 % Международная Организация Труда (ILO)
02.01.17 10:30 Производственный индекс PMI Декабрь 16 55.6 пункты Федеральное статистическое бюро Германии
22.12.16 09:00 Индекс цен на импорт Ноябрь 16 99.4 % Федеральное статистическое бюро Германии
22.12.16 09:00 Индекс цен на экспорт Ноябрь 16 104.8 % Федеральное статистическое бюро Германии
13.12.16 09:00 Индекс оптовых цен Ноябрь 16 104.7 % Федеральное статистическое бюро Германии
13.12.16 12:00 Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) Декабрь 16 13.8 пункты Центр экономических исследований ZEW
13.12.16 12:00 Индекс института ZEW (текущая ситуация) Декабрь 16 63.5 пункты Центр экономических исследований ZEW
09.12.16 10:00 Объем импорта (с учетом сезонной поправки) Октябрь 16 80.06 млрд евро Федеральное статистическое бюро Германии

Основные показатели

Последние показатели

Время (мск) Показатель Период Значение Ед. Изм. Источник
 
28.12.16 07:30 Объем промышленного производства Ноябрь 16 99.9 % Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
27.12.16 02:50 Индекс потребительских цен Ноябрь 16 100.4 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:50 Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты Ноябрь 16 99.8 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 04:30 Абсолютное число безработных Ноябрь 16 1.97 млн Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:30 Индекс потребительских цен в Токио Декабрь 16 99.8 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:50 Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания Декабрь 16 99.5 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
27.12.16 02:50 Уровень безработицы Ноябрь 16 3.1 % Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)
26.12.16 09:00 Индекс текущих экономических индикаторов Октябрь 16 113.5 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
26.12.16 08:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Октябрь 16 100.8 пункты Институт Экономических и Социальных исследований
20.12.16 08:00 Ставка Банка Японии 20.12.16 -0.1 % Центральный Банк Японии

Основные показатели

Конференции Quote

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QuoteTerminal

Мои индикаторы
ММВБ 18:50 2211.25 -0.12%
РТС 18:50 1160.27 -1.05%
USD ЦБ РФ 10.01 59.8961 -1.25%
EUR ЦБ РФ 10.01 63.1125 -1.09%
EUR/USD 22:24 1.0569 0.37%
Brent Crude Oil ICE 23:04 54.80 -4.03%

Прогнозы цен
  цель, $ % реком.
Газпром 2.55 0.00 Держать
ЛУКОЙЛ 57.13 2.38 Накапливать
Норильский никель ГМК 171.46 2.82 Накапливать
Ростелеком 1.40 0.00 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 64.0178 4.3978
EUR/RUB 67.6093 4.8393
EUR/USD 1.0589 0.0059
GBP/USD 1.2128 -0.0125
USD/JPY 108.4425 -8.5975

* Консенсус-прогноз на 30.06.17

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 53.99 57.05
Нефть Brent 57.10 57.62
Золото 1171.90 1244.37
Медь 5571.00 5243.46
Пшеница 423.25 487.40

* Среднегодовой прогноз на 2017 год

Инфляция
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
CPI 06.12.16 5.8 %
PPI 15.12.16 4.3 %

ВВП
Изменение, YoY, %
Название Дата Значение Ед. изм.
ВВП 13.12.16 -0.4 %