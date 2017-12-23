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Макроэкономическая статистика
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|Страна
|23.12.17 17:00
|Продажи новых домов
|Ноябрь 16
|592
|тыс.
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|США
|20.01.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|20.01.17
|10.3
|%
|Банк России
|Россия
|20.01.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|20.01.17
|10.46
|%
|Банк России
|Россия
|20.01.17 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|20.01.17
|10.5
|%
|Банк России
|Россия
|20.01.17 11:00
|Денежная база
|13.01.17
|8826.9
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|20.01.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|20.01.17
|1948.4
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|20.01.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|20.01.17
|207.6
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|20.01.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|20.01.17
|981.7
|млрд руб
|Банк России
|Россия
|20.01.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|20.01.17
|10.5
|%
|Банк России
|Россия
|19.01.17 14:45
|Ставка ЕЦБ
|19.01.17
|0
|%
|European Central Bank
|Еврозона
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|20.01.17 13:00
|MOSPRIME0N (1д.)
|20.01.17
|10.3
|%
|Банк России
|20.01.17 13:00
|MOSPRIME1M (1 мес.)
|20.01.17
|10.46
|%
|Банк России
|20.01.17 13:00
|MOSPRIME6M (6 мес.)
|20.01.17
|10.5
|%
|Банк России
|20.01.17 11:00
|Денежная база
|13.01.17
|8826.9
|млрд руб
|Банк России
|20.01.17 13:00
|MOSPRIME3M (3 мес.)
|20.01.17
|10.5
|%
|Банк России
|20.01.17 10:00
|Остатки на депозитных счетах по России
|20.01.17
|981.7
|млрд руб
|Банк России
|20.01.17 10:00
|Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
|20.01.17
|207.6
|млрд руб
|Банк России
|20.01.17 10:00
|Остатки на корсчетах по России
|20.01.17
|1948.4
|млрд руб
|Банк России
|19.01.17 12:00
|Объем международных резервов
|13.01.17
|385.4
|млрд долл
|Банк России
|10.01.17 18:00
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|100.4
|%
|Росстат
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|23.12.17 17:00
|Продажи новых домов
|Ноябрь 16
|592
|тыс.
|Национальная Ассоциация Риэлторов США
|19.01.17 15:30
|Объем строительства новых домов
|Декабрь 16
|1226
|тыс. единиц
|Министерство торговли США
|19.01.17 15:30
|Первоначальные обращения безработных
|14.01.17
|234
|тыс.
|Министерство труда США
|19.01.17 15:30
|Повторные обращения безработных
|08.01.17
|2046
|тыс.
|Министерство труда США
|19.01.17 19:00
|Индекс ФРС Филадельфии по деловым настроениям
|Январь 17
|23.6
|пункты
|Федеральный Резервный банк Филадельфии
|19.01.17 15:30
|Разрешения на строительство
|Декабрь 16
|1210
|тыс. единиц
|Министерство торговли США
|18.01.17 16:15
|Задействованные производственные мощности
|Декабрь 16
|75.5
|%
|Федеральная резервная система США (ФРС)
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
|Декабрь 16
|156
|тыс.
|Министерство труда США
|06.01.17 15:30
|Торговый баланс
|Ноябрь 16
|-45.24
|млрд долл
|Министерство торговли США
|06.01.17 15:30
|Изменение числа занятых в частном секторе
|Декабрь 16
|144
|тыс.
|Министерство труда США
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|19.01.17 14:45
|Ставка ЕЦБ
|19.01.17
|0
|%
|European Central Bank
|18.01.17 12:00
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|101.2
|%
|Eurostat
|17.01.17 11:00
|Индекс экономических ожиданий института ZEW
|Январь 17
|23.2
|пункты
|Eurostat
|09.01.17 12:00
|Уровень безработицы
|Ноябрь 06
|9.8
|%
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, производителей
|Декабрь 16
|0.1
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, сфера услуг
|Декабрь 16
|12.9
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, экономика
|Декабрь 16
|107.8
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индикатор уверенности в деловой среде
|Декабрь 16
|0.8
|пункты
|Eurostat
|06.01.17 12:00
|Индекс уверенности, потребителей
|Декабрь 16
|-5.1
|пункты
|Eurostat
|05.01.17 12:00
|Индекс цен производителей
|Ноябрь 16
|103
|%
|Eurostat
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|18.01.17 11:30
|Уровень безработицы ILO (3 мес.)
|Ноябрь 16
|4.8
|%
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|18.01.17 11:30
|Число обращений за пособиями по безработице
|Декабрь 16
|787.8
|тыс.
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|05.01.17 11:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|56.2
|пункты
|Markit Economics
|04.01.17 11:30
|Денежный агрегат М4
|Ноябрь 16
|2258.7
|млрд фунт стерл
|Bank of England
|04.01.17 11:30
|Объем потребительских кредитов
|Ноябрь 16
|1.926
|млрд фунт стерл
|Bank of England
|23.12.16 11:30
|Экспорт
|III квартал 16
|138.893
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|Импорт
|III квартал 16
|155.616
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|Инвестиции в развитие бизнеса
|III квартал 16
|43.994
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|Государственные расходы
|III квартал 16
|91.253
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
|23.12.16 11:30
|ВВП Великобритании
|III квартал 16
|468.771
|млрд фунт стерл
|Национальное статистическое бюро в Лондоне
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|18.01.17 09:00
|Индекс потребительских цен
|Декабрь 16
|108.8
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|17.01.17 12:00
|Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере)
|Январь 17
|16.6
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|17.01.17 12:00
|Индекс института ZEW (текущая ситуация)
|Январь 17
|77.3
|пункты
|Центр экономических исследований ZEW
|13.01.17 09:00
|Индекс оптовых цен
|Декабрь 16
|106
|%
|Федеральное статистическое бюро Германии
|09.01.17 14:00
|Объем промышленного производства
|Ноябрь 16
|110.5
|%
|Министерство экономики и технологий Германии
|09.01.17 10:00
|Объем импорта (с учетом сезонной поправки)
|Ноябрь 16
|82.8
|млрд евро
|Федеральное статистическое бюро Германии
|09.01.17 10:00
|Объем экспорта (с учетом сезонной поправки)
|Ноябрь 16
|104.52
|млрд евро
|Федеральное статистическое бюро Германии
|06.01.17 14:00
|Объем промышленных заказов
|Ноябрь 16
|113.9
|%
|Министерство экономики и труда Германии
|04.01.17 10:30
|Индекс PMI для сферы услуг
|Декабрь 16
|54.3
|пункты
|Федеральное статистическое бюро Германии
|03.01.17 10:55
|Изменение числа безработных
|Декабрь 16
|2.638
|млн
|Федеральное агентство по труду Германии
Основные показатели
Последние показатели
|Время (мск)
|Показатель
|Период
|Значение
|Ед. Изм.
|Источник
|17.01.17 07:30
|Задействованные производственные мощности
|Ноябрь 16
|101
|%
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|16.01.17 02:50
|Индекс оптовых цен на внутреннем рынке
|Декабрь 16
|99.7
|%
|Центральный Банк Японии
|11.01.17 08:00
|Индекс опережающих экономических индикаторов
|Ноябрь 16
|102.7
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|11.01.17 09:00
|Индекс текущих экономических индикаторов
|Ноябрь 16
|115.1
|пункты
|Институт Экономических и Социальных исследований
|10.01.17 09:00
|Индекс потребительской уверенности в частном секторе
|Декабрь 16
|43.1
|пункты
|Economic and Social Research Inst.
|03.01.17 02:50
|Объем продаж транспортных средств
|Декабрь 16
|264.938
|млрд йен
|Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
|28.12.16 07:00
|Объем производства транспортных средств
|Ноябрь 06
|840.33
|единиц
|Японская ассоциация производителей автомобилей (JAMA)
|27.12.16 07:50
|Объем заказов на строительство
|Ноябрь 16
|944.53
|млрд йен
|Ministry of Land Infrastructure & Transport
|27.12.16 02:50
|Строительство новых домов
|Ноябрь 16
|85.051
|тыс. единиц
|Министерство экономики, торговли и промышленности Японии
|27.12.16 07:50
|Расходы на строительство
|Ноябрь 16
|270.848
|тыс. йен
|Министерство внутренних дел и коммуникаций (MIC)