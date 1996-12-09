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Мединский посоветовал «лечиться» авторам запрета георгиевских ленточек Политика, 15:24 Путин пошутил про выговор Лаврову из-за секретной информации Политика, 15:23 Репо Казначейства РФ 1дн: средневзвешенная ставка - 8,7970%, объем - 2,68 млрд р  Quote Reuters, 15:22 InstaForex: На рынках усиливается бегство от рисков Quote Комментарии аналитиков, 15:15 Минфин предложил радикальные поправки в федеральный бюджет Экономика, 15:11 «Роснефть» и Eni подписали соглашение о расширении сотрудничества Экономика, 15:06 Выручка «Ростелекома» в первом квартале снизилась на 2,8% Технологии и медиа, 15:05 Прибыль, продажи Target превзошли прогнозы, акции выросли  Quote Reuters, 15:05 ЦБ РФ: Учетные цены на драгоценные металлы на 18 мая Quote РБК, 15:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  15:00   USD НАЛ. Покупка 56,84 Продажа 56,91 EUR НАЛ. 63,08 63,10 Julius Baer: Рост инфляции в Великобритании продолжается Quote Комментарии аналитиков, 14:58 УК «БК-Сбережения»: Акции электроэнергетических компаний сегодня растут Quote Комментарии аналитиков, 14:56 Неудобный интернет: почему Украине пригодился российский опыт запретов Дамир Гайнутдинов юрист международной правозащитной группы «Агора» Мнение, 14:56 Путин назвал «шизофренией» обвинения Трампа в передаче России секретов Политика, 14:55 Путин передал секретное послание G7 через премьера Италии Политика, 14:49 Прокуратура проверит превышение выбросов сероводорода в Москве Общество, 14:48 Официальный курс белорусского рубля понизился до 1,8583/$1  Quote Reuters, 14:33 МФЦ: Рубль останется привлекательным Quote Комментарии аналитиков, 14:31 БКС: Рубль опять теряет корреляцию с нефтью Quote Комментарии аналитиков, 14:26 Синоптики пообещали к выходным в Москве до 25 градусов тепла Общество, 14:25 Теплоход «Санкт-Петербург» сел на мель в Вологодской области Общество, 14:24 Публичное акционерное общество "Акционерная компания "АЛРОСА": 25.05.2017 —  Финансовая отчетность по МСФО за I квартал 2017 Quote Анонс компании, 14:22 Средневзвешенный курс тенге снизился до 313,18 за $1  Quote Reuters, 14:20 Президент «Ростелекома» опроверг закрытие проекта «Спутник» Технологии и медиа, 14:17 Мединский призвал защитить российское кино от Голливуда Общество, 14:11 Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за I кв. выросла до 3,150 млрд руб. Quote РБК, 14:10 Кремль отреагировал на идею запрета сцен с распитием алкоголя на ТВ Политика, 14:09 Публичное акционерное общество "Юнипро" (Э.ОН Россия): 18.05.2017 —  Заседание Совета директоров за 2017 Quote Анонс компании, 14:08
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Комментарии аналитиков Сегодня, 15:31
Julius Baer: Мы сохраняем нейтральную позицию по серебру
Рынки   Сегодня, 15:25
Прайм: Dow Jones: Данный контент предоставляется на платной основе. Оформить подписку.
Рынки   Сегодня, 15:22
Reuters: Репо Казначейства РФ 1дн: средневзвешенная ставка - 8,7970%, объем - 2,68 млрд р
Комментарии аналитиков Сегодня, 15:15
InstaForex: На рынках усиливается бегство от рисков
Рынки   Сегодня, 15:08
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РБК: ЦБ РФ: Учетные цены на драгоценные металлы на 18 мая
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